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TU CARA ME SUENA
El exigente trabajo detrás del número de J Kbello como Lady Gaga en Tu cara me suena
El concursante ensayó durante horas junto al cuerpo de baile del programa para sacar adelante una de las actuaciones más complejas de la edición de Tu cara me suena.
J Kbello sorprendió en la sexta gala de Tu cara me suena con su imitación de Lady Gaga interpretando Abracadabra. El artista gaditano preparó la actuación junto a los bailarines y los coreógrafos Myriam Benedited y Borja Rueda.
La puesta en escena fue adaptada al plató del programa y requirió numerosos ensayos para coordinar cada movimiento. Durante la preparación, el cantante trabajó estrechamente con el equipo de baile para lograr uno de los números más comentados de la temporada.
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