El exigente trabajo detrás del número de J Kbello como Lady Gaga en Tu cara me suena

J Kbello sorprendió en la sexta gala de Tu cara me suena con su imitación de Lady Gaga interpretando Abracadabra. El artista gaditano preparó la actuación junto a los bailarines y los coreógrafos Myriam Benedited y Borja Rueda.

La puesta en escena fue adaptada al plató del programa y requirió numerosos ensayos para coordinar cada movimiento. Durante la preparación, el cantante trabajó estrechamente con el equipo de baile para lograr uno de los números más comentados de la temporada.

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