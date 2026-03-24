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Núñez Feijóo: "La de Torrente la veré porque es un éxito de taquilla y una buena sátira de la política actual"

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez ha sido entrevistado en Espejo Público donde ha hablado de la última película de Santiago Segura.

La pregunta de Feijóo.

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Carina Verdú
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Alberto Núñez Feijóo ha estado en Espejo Público y se ha sometido a la habitual 'pregunta del Becario'. En este caso, becaria, porque ha sido Marina Aguilar la encargada de plantearle sus dudas. La estudiante de periodismo le ha preguntado si había ido al cine a ver los dos últimos estrenos de películas españolas, 'Torrente, Presidente' de Santiago Segura, y 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar.

"Muchas veces llego a casa y está viendo la película y el mandó lo tiene él"

El presidente del Partido Popular ha respondido que no las había visto todavía. Cuenta que las de Santiago Segura como 'Padre no hay más que uno' las tiene que ver porque su hijo de 9 años "se las ha visto casi todas". "Muchas veces llego a casa y está viendo la película y el mando lo tiene él", asegura Núñez Feijóo. 'Torrente, Presidente' no la ha visto todavía pero asegura que lo hará pronto porque "además es un éxito de taquilla y es una buena sátira a la política actual".

Todavía no ha tenido oportunidad tampoco de ver 'Amarga Navidad' de Almodóvar pero asegura que también lo hará. Susanna Griso le ha preguntado con simpatía si su hijo veía las de Almodóvar y Feijóo ha respondido que no, que su hijo "ve las de Torrente" en referencia a Santiago Segura y a la saga "Padre no hay más que uno".

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