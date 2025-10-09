Los Biondo, en pie de guerra para incriminar a Raquel Sánchez Silva

El caso de la muerte de Mario Biondo ha sido reabierto por posibles fallos en la conclusión del caso y pistas que podrían ir más allá de un suicidio. Tras años de lucha incansable de la familia alegando que su hijo fue asesinado por la que era su mujer, Raquel Sánchez Silva, al fin se les ha vuelto a dar voz, y cuentan cuales son sus sospechas.

Gema López ha realizado en plató un repaso por los motivos a los que la familia se aferra para negar su suicidio: en primer lugar, aseguran que las horas a la que se supone, sucedió la muerte no cuadran. Argumentan que no los hubiera abandonado sin una carta de despedida y además, que esa misma noche había hecho compras por internet que nunca llegaría a usar y quedado al día siguiente con una amigo al que nunca más vería.

Aseguran irregularidades en la autopsia

Según la familia en una primera autopsia realizada en España hubo una serie de irregularidades, lo que dejaría la puerta abierta a otra posible causa de la muerte.

Además, parece ser, que Mario era una persona muy celosa y controlaba a Raquel Sánchez Silva, por lo que aseguran, por un sistema de control remoto que tenían instalado, se pudo acceder al ordenador del fallecido y borrar así los archivos que faltaban.

En esa casa, esa misma noche, se conectaron otras dos personas a la red Wifi, lo que permite sospechar a la familia, que Mario no estaba solo esa noche.

Si que hay indicios de un presunto delito de homicidio

Anuncian ya en la rueda de prensa ir al Tribunal Constitucional y sino al Tribunal Internacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, nuestra abogada en plató, Montse Suárez, asegura que en España hay increíbles forenses y que no cree que llegue a término este nuevo intento de la familia de acusar a Raquel Sánchez Silva.

