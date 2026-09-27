Ramoncín cuenta en La Mesa por qué decidió apostatar: "Nadie me preguntó qué quería ser"

Ramoncín ha contado en La Mesa su relación con la religión y el momento en el que decidió apostatar. "Pues yo, en cambio, apostaté", ha explicado el cantante.

Ramoncín ha señalado que tomó esta decisión porque, al ser bautizado de pequeño, nadie le había preguntado qué quería ser. "Nadie me preguntó qué quería ser. En mi edad te bautizaban y ya está", ha relatado.

"Quería casarme, pero no por la Iglesia"

El cantante ha explicado que, cuando era muy joven, iba a ser padre y quería casarse, pero no quería hacerlo por la Iglesia. Según ha contado, hacerlo por lo civil resultaba complicado y una de las primeras cosas que tuvo que hacer fue intentar apostatar.

"Yo muy joven iba a ser papá y quería casarme, pero no por la iglesia. Y entonces era imposible", ha explicado. "Costaba tanto que una de las primeras cosas que había que hacer era, de alguna manera, apostatar".

Ramoncín ha contado además que nunca recibió la confirmación de su apostasía: "No me llegó nunca. Yo pensaba que me iba a llegar por fax o algo, pero no me llegó nunca".

Aunque finalmente no recibió ese documento, el cantante asegura que su experiencia le ha llevado a respetar a quienes tienen fe: "Bautizado como cristiano, lo que he aprendido es a tener respeto por los que tienen fe".

"No creo en nada"

Ramoncín ha diferenciado ese respeto hacia quienes tienen fe de sus propias creencias. "Otra cosa es lo que yo creo, que no creo en nada", ha afirmado.

Preguntado sobre si no cree "¿En nada, nada?", ha matizado: "Bueno, sí, creo en nosotros, en los seres humanos, creo en el Dios interior".