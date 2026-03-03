Antena3
Esta noche, Álex González será el protagonista en El Hormiguero

El actor estará en el programa para hablar sobre sus próximos proyectos en una noche que promete emociones fuertes.

Álex González en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Álex González, uno de los intérpretes más reconocidos del panorama audiovisual español. El actor visita el programa para hablar de sus últimos trabajos y del momento profesional que atraviesa.

Durante la entrevista, González compartirá cómo afronta cada nuevo reto interpretativo, anécdotas de rodaje y su experiencia tanto en producciones nacionales como internacionales. Una charla que permitirá descubrir su faceta más cercana y reflexiva, en una conversación que combinará actualidad, profesión y experiencias personales.

Sobre él:

Álex González es actor de cine y televisión con una sólida trayectoria. A lo largo de los años ha participado en numerosas producciones que le han permitido consolidarse como uno de los rostros habituales de la ficción española, destacando por su intensidad interpretativa y su versatilidad en diferentes géneros.

