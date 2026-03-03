Esta noche, Álex González será el protagonista en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Álex González, uno de los intérpretes más reconocidos del panorama audiovisual español. El actor visita el programa para hablar de sus últimos trabajos y del momento profesional que atraviesa.

Durante la entrevista, González compartirá cómo afronta cada nuevo reto interpretativo, anécdotas de rodaje y su experiencia tanto en producciones nacionales como internacionales. Una charla que permitirá descubrir su faceta más cercana y reflexiva, en una conversación que combinará actualidad, profesión y experiencias personales.

Sobre él:

Álex González es actor de cine y televisión con una sólida trayectoria. A lo largo de los años ha participado en numerosas producciones que le han permitido consolidarse como uno de los rostros habituales de la ficción española, destacando por su intensidad interpretativa y su versatilidad en diferentes géneros.