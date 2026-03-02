¿Puede EEUU usar las bases militares de Rota y Morón sin el permiso de España?

El Gobierno ha negado que Estados Unidos haya utilizado las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para participar en los ataques contra Irán. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido tajante: "Rotundamente no, en las bases que hay en Morón de la Frontera y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia".

Robles ha reiterado que España está "totalmente en contra de la violencia" y subraya que las bases no prestarán apoyo salvo que sea necesario desde un punto de vista estrictamente humanitario.

El uso de estas instalaciones se rige por el Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y Estados Unidos de América. En él se establece que España concede a EEUU el uso de instalaciones de apoyo y autorizaciones en el territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles para cumplir los objetivos del acuerdo.

La teoría y la práctica

Sin embargo, el texto también señala que "cualquier uso que vaya más allá de esos objetivos comunes de defensa exigirá la autorización previa del Gobierno de España". Ahí es donde surge el debate: qué se entiende exactamente por "defensa". La palabra aparece centenares de veces en el documento, pero su definición no es precisa. Una interpretación amplia podría incluir actuaciones que Washington considere preventivas, mientras que España puede invocar su soberanía para denegar cobertura a determinadas operaciones.

En los últimos días, buques de guerra estadounidenses han pasado por Rota y aviones cisterna han despegado desde Morón. El Gobierno insiste en que no han participado en operaciones relacionadas con Irán. No obstante, la dificultad radica en comprobar el destino final o la misión concreta de esos movimientos. Según se ha señalado, Estados Unidos habría trasladado parte de sus aeronaves a otras bases europeas para evitar tensiones con el Ejecutivo español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.