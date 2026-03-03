Un experto energético alerta de los efectos económicos de la guerra: "Si esto dura días o semanas hay que valorar una nueva crisis"

Carlos Cagigal, experto energético, analiza en Espejo Público cómo influirá la guerra en Oriente Próximo con la subida del precio de los combustibles en la Unión Europa.

El ataque de EEUU e Israel a Irán ha provocado consecuencias colaterales que pueden tener un efecto devastador en la economía mundial. El cierre del estrecho de Ormuz bloquea el acceso al petróleo a nivel mundial.

Sostiene el experto que si esta situación se demora unos días más las cosas se pueden poner difíciles para los países miembros de la Unión. "Ya hemos empezado con subidas abruptas en el mercado del gas, lo vemos en el gas natural licuado, que es uno que nos afecta mucho. El petróleo vamos a ver si se estabiliza en torno a 80 pero si esto se demora unos días más habrá que empezar a pensar que el petróleo se disparará a 120 y habrá subidas inmediatas en los precios de los hidrocarburos", advierte.

"Habrá que empezar a pensar en otra crisis del gas"

Apunta que con el devenir del conflicto lo normal es que nos vayamos a precios del inicio de la guerra de Ucrania. "El gas ya viene con subidas del 40 y el 50%, a ver si se estabiliza pero si pasa de los 60 euros megavatio habrá que empezar a pensar en otra crisis del gas".

"Qatar es una potencia esencial ahora para la UE, los principales contratos que firmamos después de la guerra de Ucrania sobre el gas fueron con este país", asevera.

"Cuando suban los hidrocarburos y el gas terminará afectando a toda la población"

Destaca Carlos Cagigal que el mix energético en España es cierto que funciona con renovables, pero cuando suban los hidrocarburos y el gas va a terminar afectando a toda la población si no se establecen mecanismos que eviten estos movimientos. "Lo que están entrando ahora en juego en los mercados son los 'triders' y son especuladores".

Explica además que el principal suministrador de petróleo para China es Rusia. El impacto en China va a ser muy residual y los que lo sufriremos muy duro es la UE. "Si esto se demora días o semanas habrá que valorar una nueva crisis económica".

