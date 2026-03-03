Antena3
El confesionario de Trancas y Barrancas saca a relucir los secretos mejor guardados de Josema Yuste

Las hormigas han preparado una divertidísima sección en la que han expuesto los secretos del invitado y el presentador.

Josema Yuste ha llegado a El Hormiguero con su inconfundible sentido del humor y su larga trayectoria a sus espaldas. El actor y humorista ha compartido anécdotas de su carrera en una entrevista llena de risas y nostalgia.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con un invitado de la taya de Josema para someterle a un desternillante test en el que han sacado a relucir sus secretos y los de Pablo Motos.

El humorista y el presentador han hablado sobre cómo casi se arruinan o si han dado como un regalo algo que les hayan regalado a ellos. ¡Así ha sido este momentazo!

