Increíble

Así ha sido la entrevista a Josema Yuste en El Hormiguero

El humorista ha regalado a la audiencia una noche espectacular repleta de risas y momentazos.

La presencia de Josema Yuste en El Hormiguero ha llenado el programa de carcajadas y complicidad. El cómico ha compartido historias del pasado y reflexiones sobre la comedia en una entrevista tan entretenida como entrañable.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre una de sus mayores travesuras cuando era joven. El invitado ha revelado cómo fue el día en el que robó un desodorante alegando que "era un pobre desgraciado que empezaba en esto".

Josema Yuste confiesa la única vez que ha robado: "Era un pobre desgraciado que empezaba en esto"

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado a Josema por su don para "escuchar los latidos del público". Según ha contado, tiene una sensibilidad especial para saber qué necesita la audiencia en cada momento.

