Miguel Ángel Muñoz, asustado ante su desafío: “No es que me de miedo, es que me muero de miedo”

La presión y el cansancio han empezado a hacer mella en los concursantes de El Desafío que muestran sus frustraciones en la novena gala del programa.

“Llevas las pruebas al límite y pasan cosas como esta” ha asegurado Juan del Val ante la presión a la que están sometidos viendo cada vez más cerca de la final,

Para Pilar Rubio el programa se ha convertido en el viernes negro. Hasta el invitado de la gala, Miguel Ángel Muñoz ha confesado los miedos por los que está pasando para afrontar su prueba.

Descúbrelo, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.