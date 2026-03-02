Los consejos de Iñaki Gabilondo inspiran a una estudiante de Periodismo en El Hormiguero

Josema Yuste ha llenado de anécdotas y humor su nueva visita a El Hormiguero. El cómico ha mostrado, una vez más, su inconfundible sentido del humor durante una conversación con Pablo Motos llena de risas y recuerdos.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha sorprendido al invitado con el nuevo capítulo de una experiencia real que une a dos personas con la misma vocación. Tras el encuentro de Pedro Cavadas con algunos nuevos médicos, esta vez ha sido Iñaki Gabilondo quien se ha sentado frente a frente con una estudiante de Periodismo.

El veterano comunicador, uno de los más aclamados y con mayor experiencia, ha hablado de su forma de entender la profesión y de las claves que considera imprescindibles para ser un buen periodista. A través de sus consejos, Gabilondo ha expresado su visión del Periodismo actual, ha explicado por qué era "un director duro" y ha ilustrado a esta representante de una nueva generación de informadores. ¡Dale al play!