Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo: Irán ataca la embajada americana en Riad y dice haber destruido una base en Baréin

Los bombardeos no cesan en la que ya es la tercera noche de guerra después de que Estados Unidos e Israel interviniesen en Irán. El cruce de ataques es continuo. Isrel intensifica sus ataque aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, mientras el grupo chií libanés Hizbulá reivindicó el lanzamiento de un ataque con drones contra la base aérea de Ramat David de la Fuerza Aérea de Israel, en el norte del país.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció una oleada de ataques. Asegura haber destruido una base militar de Estados Unidos en Baréin. "En este ataque, 20 drones y tres misiles impactaron los objetivos, destruyendo el principal edificio de mando y los cuarteles de la base área de Estados Unidos e incendiando sus depósitos de combustible".

Horas antes, la misma Guardia Revolucionaria informaba de la decimotercera oleada de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel. También fue atacada con drones la embajada de Estados Unidos en Riad. Estados Unidos ya ha pedido a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad.

Donald Trump dijo a una corresponsal de News Nation que "pronto" se descubrirá cuál será su respuesta por el ataque con drones en la Embajada estadounidense de Riad. Además, Marco Rubio advirtió de que "los golpes más duros" del Pentágono contra Irán "aún están por venir" y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington "será aún más severa". Rubio dio explicaciones de por qué se intervino en Irán sin haber pedido permiso previo en el Congreso.

Durante la noche en el sur del Líbano se han desplegado tropas israelíes "para prevenir ataques contra civiles y puntos estratégicos de gran importancia" por parte de Hezbolá, ha anunciado el teniente coronel Nadav Shoshani: "Solo estamos en la zona fronteriza de forma defensiva".

El teniente ha descartado, a diferencia de Estados Unidos que no descarta enviar tropas civiles a Irán, el envío de fuerzas terrestres al territorio iraní, al considerarlo improbable y no práctico.

El bando de Israel y Estados Unidos manda mensajes contradictorios, Netanyahu asegura que este conflicto terminará pronto, "no será una guerra interminable, si no una puerta hacia la paz", asegura, sin embargo, Donald Trump avisa de que quizás vaya más allá de 5 semanas, que todavía no ha lanzado la gran ola de ataques, empieza a contemplar ya poner botas sobre el terreno, mandar tropas terrestres.

