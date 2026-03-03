Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo: Irán ataca la embajada americana en Riad y dice haber destruido una base en Baréin

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los bombardeos no cesan en la que ya es la tercera noche de guerra después de que Estados Unidos e Israel interviniesen en Irán. El cruce de ataques es continuo. Isrel intensifica sus ataque aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, mientras el grupo chií libanés Hizbulá reivindicó el lanzamiento de un ataque con drones contra la base aérea de Ramat David de la Fuerza Aérea de Israel, en el norte del país.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció una oleada de ataques. Asegura haber destruido una base militar de Estados Unidos en Baréin. "En este ataque, 20 drones y tres misiles impactaron los objetivos, destruyendo el principal edificio de mando y los cuarteles de la base área de Estados Unidos e incendiando sus depósitos de combustible".

Horas antes, la misma Guardia Revolucionaria informaba de la decimotercera oleada de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel. También fue atacada con drones la embajada de Estados Unidos en Riad. Estados Unidos ya ha pedido a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad.

Donald Trump dijo a una corresponsal de News Nation que "pronto" se descubrirá cuál será su respuesta por el ataque con drones en la Embajada estadounidense de Riad. Además, Marco Rubio advirtió de que "los golpes más duros" del Pentágono contra Irán "aún están por venir" y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington "será aún más severa". Rubio dio explicaciones de por qué se intervino en Irán sin haber pedido permiso previo en el Congreso.

Durante la noche en el sur del Líbano se han desplegado tropas israelíes "para prevenir ataques contra civiles y puntos estratégicos de gran importancia" por parte de Hezbolá, ha anunciado el teniente coronel Nadav Shoshani: "Solo estamos en la zona fronteriza de forma defensiva".

El teniente ha descartado, a diferencia de Estados Unidos que no descarta enviar tropas civiles a Irán, el envío de fuerzas terrestres al territorio iraní, al considerarlo improbable y no práctico.

El bando de Israel y Estados Unidos manda mensajes contradictorios, Netanyahu asegura que este conflicto terminará pronto, "no será una guerra interminable, si no una puerta hacia la paz", asegura, sin embargo, Donald Trump avisa de que quizás vaya más allá de 5 semanas, que todavía no ha lanzado la gran ola de ataques, empieza a contemplar ya poner botas sobre el terreno, mandar tropas terrestres.

El teniente coronel israelí, Nadav Shoshani, ha declarado que Israel tiene "preparado un alcance general de semanas", descartando el despliegue de fuerzas terrestres. Señaló que la duración de la campaña dependería de como avance la situación, aunque describió como positivos los avances hasta la fecha.

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | Posible despliegue de tropas

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, negó que hubiese tropas estadounidenses desplegadas en Irán. Eso sí, no descartó que en un futuro pudiera suceder: "No vamos a entrar en detalles sobre lo que haremos o no haremos"

Por su parte Israel, que está preparada para operar contra Irán durante semanas según un portavoz militar israelí, asegura que es improbable que ellos desplieguen fuerzas terrestres en Irán considerarlo no práctico.

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | Se intensifican la ofensiva sobre Beirut

La ofensiva de Israel esta noche se ha centrado en Beirut después de atacar la víspera más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano para combatir al grupo chií Hizbulá. Por su parte, Hizbulá reivindicó el lanzamiento de un ataque con drones contra la base aérea de Ramat David de la Fuerza Aérea de Israel, en el norte del país.

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | Muertos de la Guardia Revolucionaria

Estados Unidos atacó las ciudades de Jam y Dir, al sureste de la provincia iraní de Busher, dejando un saldo de al menos cinco muertos. Así lo ha comunicado el diario Sharsgh: "A causa del ataque estadounidense e israelí a las ciudades de Dir y Jam en la provincia de Bushehr, cinco miembros de la Fuerza Aérea y la Armada de la Guardia Revolucionaria murieron".

Mientras que en el bando estadounidense, al menos seis militares han fallecido desde el inicio de la operación. La Media Luna roja fija el número total de víctimas a 555 personas, y la ONG HRANA las eleva a a 742.

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | Israel expande sus tropas en el Líbano

Un portavoz castrense ha confirmado que las tropas militares israelíes se han expandido en áreas fronterizas dentro del sur del Líbano. Se trata de una acción para evitar que el grupo Hizbulá ataque su frontera norte.

"Solo estamos en la zona fronteriza de forma defensiva para prevenir ataques contra civiles y puntos estratégicos de gran importancia", declaró el teniente coronel Nadav Shoshani en una rueda de prensa.

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | La Guardia Revolucionaria dice haber destruido una base estadounidense en Baréin

Además de la embajada estadounidense en Riad, la Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber lanzado una nueva oleada de ataques, dirigida esta vez contra una base militar de Estados Unidos en Baréin la cual dice haber destruido. "En este ataque, 20 drones y tres misiles impactaron los objetivos, destruyendo el principal edificio de mando y los cuarteles de la base área de Estados Unidos e incendiando sus depósitos de combustible". El Ministerio de Defensa saudí también informó haber interceptado ocho drones a lo largo de la noche, de la misma forma que el Gobierno de Catar, que dice haber interceptado 98 misiles balísticos de 101 que ha recibido y 24 drones de 39 desde el inicio de la respuesta iraní.

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | EE.UU. justifica el ataque por las grandes cantidades de uranio de Irán

Steve Witkoff enviado especial para Oriente Medio de EE.UU. tiró su argumentario por el uranio. Asegura que Irán tenía grandes cantidades de uranio para la fabricación de armas nucleares. "Los iraníes nos dijeron directamente y sin ningún pudor que posean 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %", indicó Witkoff. Asegura que se "jactaron" de poder fabricar hasta 11 bombas nucleares.

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | Netanyahu explica por qué atacaron Irán: "Son irreformables"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque a Irán porque de no haberlo hecho en "cuestión de meses" el país persa tendría un "programa nuclear inmune". En una entrevista con Fox News, el israelí aseguró que Teherán estaba construyendo búnkeres subterráneos en nuevas ubicaciones para su programa nuclear. "Uno pensaría que aprendió la lección, pero no fue así, porque son irreformables. Son totalmente fanáticos con el objetivo de destruir a Estados Unidos".

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | Irán dice que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo"

Irán dice que cierra el estrecho de Ormuz. Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió de que no dejarán pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica. Horas antes, la Guardia Revolucionaria afirmaba que había atacado a un petrolero, identificado como 'Athens Nova', "aliado de Estados Unidos", en el estrecho de Ormuz, que ardió al ser alcanzado por dos drones. Estados Unidos dice sin embargo que esta zona no está cerrada.

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | Trump avisa de que "pronto" se conocerá su respuesta por el ataque en Riad

Donald Trump dijo a una corresponsal de News Nation que "pronto" se descubrirá cuál será su respuesta por el ataque con drones en la Embajada estadounidense de Riad. Según esta periodista, el mandatario le dijo que la respuesta tendrá lugar pronto y sobre la posibilidad de desplegar tropas sobre el terreno aseguró que "solo si es necesario".

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | "Los golpes más duros aún están por venir"

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio,aseguró que "los golpes más duros" del Pentágono contra Irán "aún están por venir" y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington "será aún más severa". Rubio dio explicaciones de por qué se intervino en Irán sin haber pedido permiso previo en el Congreso.

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | Atacan la embajada de EE.UU. en Riad

En la tercera noche de guerra, el sonido ha sido el de los bombardeos cruzados entre Israel e Irán. Arabia Saudí confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad sufrió un ataque con drones lo que ocasionó un "pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio", sin que se informara de las víctimas. Este ataque se produjo después de que Washington pidiera a sus ciudadanos que abandonaron inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad. También nueva ofensiva israelí contra Beirut, la capital del Líbano, con el objetivo de alcanzar estructuras claves del grupo chií Hizbulá.

Última hora en directo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán | Trump contempla la posibilidad de mandar tropas

Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Los bombardeos no cesan, y ya van cuatro días de guerra. El bando de Israel y Estados Unidos manda mensajes contradictorios, Netanyahu asegura que este conflicto terminará pronto, "no será una guerra interminable, si no una puerta hacia la paz", asegura, sin embargo, Donald Trump avisa de que quizás vaya más allá de 5 semanas, que todavía no ha lanzado la gran ola de ataques, empieza a contemplar ya poner botas sobre el terreno, mandar tropas terrestres.

