La ministra Robles niega que Morón y Rota colaboren con Estados Unidos en su ataque a Irán

Las bases andaluzas de Morón yRota no apoyarán a Estados Unidos en sus ataques contra Irán, según afirma la ministra de Defensa, Margarita Robles. La mañana de este lunes, ha asegurado que solo intervendrán si las necesidades humanitarias lo requieren.

Existe un convenio con Estados Unidos que permite implicar estas bases en el conflicto, pero ha recalcado que solo se hará efectivo dentro de una legalidad internacional que ampare la actuación. Los ejércitos de Estados Unidos e Israel están actuando "unilateralmente" sin una resolución internacional, tal y como ha definido la ministra de Defensa.

Robles ha asegurado ante los medios durante un acto en Armilla (Granada) que el Ejecutivo apuesta por la vía diplomática: "Las muertes y los conflictos no deben ser la solución a los problemas".

A pesar de calificar como "terrible" y "dictatorial" el régimen de Teherán, en particular para las mujeres iraníes, ha recalcado que "tiene que ser Irán quien resuelva los problemas que tiene". De esta manera, España se desmarca del conflicto y las Fuerzas Armadas españolas solo operarán en misiones de mantenimiento paz mientras no se alcance internacionalmente un acuerdo jurídico.

"Están muriendo inocentes... La posición de España es la posición correcta de la historia. No queremos dictadores en Teherán, no queremos dictadores en ningún sitio" y recalca que España condena con toda convicción cualquier conflicto armado, como la Guerra de Ucrania.

Por su parte, Francia, Alemania y Reino Unido han confirmado su apoyo a la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la ministra de Defensa ha evitado hablar de aislamiento político frente a otros países europeos, ya que estas potencias tampoco no convocarán a sus tropas.

Asimismo, ha señalado que se encuentran en conversaciones con los militares y los españoles del sector público que residen en zonas afectadas por el conflicto. Se ha mostrado orgullosa del papel que están desempeñando las tropas españolas en sus misiones en países árabes y ha asegurado que existe un contacto "permanente" con ellos.

La embajada de Irán en España ha celebrado que Estados Unidos ha recalcado en su perfil de X que el país árabe reconoce y respeta la decisión del Gobierno español. Además, hace hincapié en su "consonancia con el derecho internacional".

