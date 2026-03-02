Israel carga contra Sánchez por la postura de España en el ataque contra Irán: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

Aumentan las hostilidades en Oriente Medio tras los ataques de EEUU e Israel sobre Irán y la respuesta de los iraníes atacando bases norteamericanas en varios países del Golfo.

La guerra se ha expandido hasta llegar a Chipre, territorio europeo. Tras el ataque, la UE ha pedido prepararse ante las "consecuencias" de una guerra total en Oriente Medio.

Mientras tanto, España se ha negado a que EEUU utilice sus bases militares en Rota y Morón para llevar a cabo sus ataques sobre Irán. Algo que ha agradecido el embajador iraní en España, provocando el reproche de Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, ha cargado este lunes contra Pedro Sánchez tras el rechazo de España a la utilización de sus bases militares. EEEUU ya ha retirado sus aviones de Rota y Morón.

"Primero Hamás les agradecen a Sánchez. Después los Huthis le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradecen. ¿Eso es estar en el ”lado correcto“ de la historia?", ha escrito el ministro de Exteriores israelí en la red social 'X'.

Moncloa ha criticado también la postura de Irán y ha convocado a su embajador en Madrid para pedirle el "cese inmediato" de los ataques.

El embajador iraní agradece pero advierte: "Reaccionaremos"

Reza Zabib, embajador de Irán en España, ha asegurado que "Estados Unidos debe aceptar el fracaso desde ya, porque el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que cuatro semanas de resistencia".

Pese a haber agradecido el veto de España de sus bases militares a EEUU, el embajador iraní ha avisado: "Cualquier acción contra nosotros, no solo estacionar un barco... A cualquier acción, reaccionaremos", ha dicho Zabib.