María consigue parar un avión para recuperar su móvil robado: "Con la geolocalización vi que estaba en el aeropuerto"

Una mujer le robó el móvil el sábado por la noche y recorrió todo Málaga hasta llegar al aeropuerto. Gracias a la geolocalización, logró recuperarlo, justo en el momento en el que iba a abandonar el país.

María salió el sábado por la noche, pero nunca imaginó que terminaría convertida en detective. Una mujer le robó el móvil y se recorrió todo Málaga hasta terminar en el aeropuerto.

Gracias a la geolocalización del teléfono, María logró perseguir a la ladrona. "Me negaba a perder el móvil", asegura. Sin embargo, tenía claro que si cogía un avión, perdería el móvil.

Cuando llegó al aeropuerto, le explicó la situación a un Guardia Civil, que la acompañó hasta el avión en el que estaba ya subida la ladrona. "Los azafatos estaban flipando, no entendían cómo había pasado todos los controles", recuerda María.

Por suerte, María consiguió parar el avión y que la ladrona le devolviera el móvil. "En cuanto me vio, me lo devolvió", señala. ¡Dale al play para escuchar su historia!

