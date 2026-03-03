Javier Gil, investigador del ICS: "Tanto en EEUU como en Europa hay descontento con esta España que arrastra los pies en la inversión en defensa"

Espejo Público analiza cómo queda el tablero internacional tras el ataque de EEUU e Israel a Irán. Javier Gil, investigador del ICS (Universidad de Navarra) no ve similitudes con la guerra de Irak porque el EEUU de hoy es muy diferente al del año 2003. "Trump está determinado a evitar el envío de tropas sobre el terreno y las declaraciones que ha hecho están más encaminadas a ejercer presión psicológica sobre Irán", mantiene. Añade que no es bueno en la guerra decirle al enemigo cuáles son tus limitaciones o tu calendario. "Hay que mantener las opciones abiertas para ejercer presión sobre el enemigo".

En opinión del experto, las razones que se han dado para el inicio de la guerra "realmente son un poco confusas". Por una parte se ha aludido a degradar el programa nuclear y el de misiles balísticos y por otra parte a la necesidad de crear las condiciones para un cambio de régimen. "No está muy clara cuál es la razón real, el interés inmediato tanto de Israel y EEUU es el de degradar el programa nuclear y de misiles balísticos pero también son conscientes de que una solución definitiva al problema solo vendrá con un cambio de régimen, mientras haya una república islámica o un régimen de los ayatolás Irán va a ser un enemigo de EEUU e Israel y un país determinado a reiniciar su programa nuclear y de misiles balísticos. "El cambio de régimen se ve la única solución a largo plazo".

"No hay muchos precedente de que se consiga un cambio de régimen con una campaña de bombardeos aéreos"

Destaca Javier Gil que no hay muchos precedentes en la historia de que se consiga un cambio de régimen con una campaña de bombardeos aéreos. "Trump y Netanyahu lo apuestan a las protestas, al hartazgo de la población iraní con el régimen y lo fían todo a destruir toda la infraestructura represora del régimen y de las instituciones del Estado y que eso permita a la gente tomar el poder". Se pregunta de qué forma va a tomar la gente el poder cuando no está armada, ni organizada y "no hay una jerarquía opositora en Irán".

"España no puede pretender que solo por estar en la OTAN o la UE se cuente con ella"

El presidente francés Emmanuele Macron ha anunciado un aumento del arsenal nuclear francés con una puesta en escena muy exagerada. "Macron está leyendo bien los tiempos, estamos en una época de turbulencias y grandes cambios".

Destaca que ahora lo que más importa es quién puede poner algo encima de la mesa y cuáles son los recursos militares y económicos de cada país. "España no puede pretender que por estar en la OTAN o la UE se cuente con ella, importa lo que aporte".

"Hay descontento con una España que solo recibe pero nunca da nada a cambio"

Advierte que hay un gran descontento tanto de EEUU como en Europa "con esta España que arrastra los pies en la inversión en defensa, que está a la cola de envío de ayuda militar a Ucrania. Una España que solo recibe pero que nunca da nada a cambio". Insiste en que hay que recordar la gravedad de la situación: Irán ha atacado territorio europeo: Chipre. Ni tampoco hay que olvidar que Irán está buscando desestabilizar las economías de Occidente. "Cuando ataca las monarquías del Golfo ataca el eslabón más débil de esta cadena de suministro y del gas mundial. Irán está buscando desestabilizar las economías occidentales, entonces España lo quiera o no está metido en esto".

