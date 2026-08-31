Nicolás Redondo carga contra las indicaciones del PSOE en la crisis en Ceuta: "Por encima de la lealtad a las siglas está la ciudadanía"

Nicolás Redondo ha criticado duramente la gestión del Gobierno ante la situación que atraviesa Ceuta y ha defendido que el conflicto debe abordarse desde una perspectiva de ciudadanía y no de siglas políticas. El histórico dirigente socialista ha reivindicado además la necesidad de situar los intereses de los ciudadanos por encima de la disciplina de partido.

Redondo ha querido dejar claro que sus palabras no pretenden perjudicar a Melchor León, diputado socialista en Ceuta, y ha reivindicado que se trata de un criterio propio: "Yo no le quiero perjudicar a Melchor León, lo que digo es criterio mío propio".

En este sentido, ha lanzado un mensaje a su propio partido: "El Partido Socialista tiene que saber que el partido no es una tribu. Que primero somos ciudadanos y luego somos afiliados". Y ha añadido: "Por encima de la lealtad a las siglas está la ciudadanía".

"El Gobierno pretendía reducir la cuestión de Ceuta a una cuestión doméstica"

Redondo considera que durante el mes de agosto el Ejecutivo ha tratado de minimizar la gravedad de la situación en Ceuta: "Lo que ha sucedido este mes es que el Gobierno pretendía reducir la cuestión de Ceuta a una cuestión doméstica".

Frente a esa actitud, ha destacado el papel de los ciudadanos que han alzado la voz: "Cada intervención de ciudadanos como los que han intervenido hoy ha supuesto un verdadero relámpago ético ante la indiferencia y las vacaciones del presidente del Gobierno".

"Se está demostrando después de tanto tiempo que estamos a disposición de Marruecos"

Para el exdirigente socialista, el problema trasciende las fronteras de Ceuta: "Ceuta tiene un problema, pero lo tenemos también el resto de los españoles".

Redondo ha rechazado que se trate únicamente de una cuestión local o humanitaria y ha situado la soberanía nacional en el centro del debate: "No es una cuestión local ni siquiera primariamente humanitaria, pero lo primero que hubo fue una quiebra de nuestra soberanía, como bien dijo el presidente del Gobierno".

A su juicio, la situación vivida en las últimas semanas evidencia una dependencia de Marruecos: "Se está demostrando después de tanto tiempo que estamos a disposición de Marruecos".

"La manifestación del día 2 no va de izquierdas o de derechas"

Sobre la movilización convocada para el próximo 2 de septiembre, Redondo ha defendido que no debe interpretarse desde una perspectiva partidista: "La manifestación del día 2 no va de izquierdas o de derechas, no va de afiliados o no afiliados, va de ciudadanía, de los ciudadanos españoles que defienden España y que expresan su solidaridad, su cariño y su fraternidad con sus compatriotas de Ceuta. No es una cuestión de siglas".

"El presidente del Gobierno se ha comportado con una negligencia que no hemos conocido nadie".

El exdirigente socialista ha criticado que el debate se esté planteando como una confrontación entre bloques políticos: "Lo están interpretando como si estuvieran en una tribu".

Finalmente, Redondo ha sido especialmente contundente con la actuación del presidente del Gobierno durante el mes de agosto: "El presidente del Gobierno se ha comportado negligentemente durante el mes de agosto, con una negligencia que no hemos conocido nadie".

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