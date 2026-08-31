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Melendi regresa a La Voz: repasamos su historia en el programa

El asturiano reaparece en la edición adulta después de más de 10 años y llega preparado para emplear todo lo aprendido en las ediciones Kids y hacerse con la mejor voz del país en La Voz 2026.

Melendi coach de La Voz Kids

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Melendi, uno de los coaches más emblemáticos de La Voz, regresa a La Voz 2026 como coach tras más de 10 años sin formar parte de la edición de adultos. El cantante ha decidido volver a los inicios y, aunque nos encanta verle trabajar junto a los más pequeños, tenerle en esta nueva edición adulta también va a ser todo un privilegio.

De hecho, el asturiano fue uno de los coaches que inauguró La Voz en España, junto con Malú, David Bisbal y Rosario Flores. Y, desde aquella primera edición, allá por el 2012, Melendi no ha dejado de estar vinculado con el programa.

Años después, el artista se estrenó en La Voz Kids y, la verdad, es que no le fue nada mal: se llevó dos victorias, la primera con Melani García y la segunda, en 2021, con Levi Díaz en Antena 3.

Y parece que lo de trabajar con los más pequeños le gustó demasiado, porque participó como coach en otras de las ediciones de La Voz Kids. Sin embargo, en la edición adulta no había vuelto a aparecer hasta ahora.

El cantante siempre ha contado con asesores de lo más interesantes, como Beret, Arkano o incluso Mau & Ricky en su última aparición en La Voz Kids 2024. Además no ha dudado en visitar el plató para cantar con los talents o con sus compañeros en La Voz.

Melendi en la promo de La Voz 2026

En busca de su primera victoria en La Voz adultos

Todo apunta a que, si Melendi ha decidido volver a la edición adulta después de tantos años, es porque viene dispuesto a darlo todo y, sobre todo, a quitarse esa espinita de no haber logrado aún la victoria en ninguna edición adulta. ¿Será este su año?

Además, su larga experiencia en la versión Kids va a ser todo un punto a favor para los talents que formen parte de su equipo. También hay que tener en cuenta que Melendi es uno de los coaches más queridos y, sumándolo a sus convincentes discursos… ¡que se preparen el resto de coaches! La verdad es que estamos deseando volver a escuchar sus sabios consejos y, por supuesto, ¡su voz!

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