El campeón del mundo en español de oratoria 2026, Óscar Rodríguez de Vivero, ha analizado el debate a cuatro entre los principales líderes políticos.

"Ha sido un debate más interesante que el cara a cara, más entretenido y más dinámico. Fue un debate entretenido de ver", ha apostillado de Vivero.

El propio campeón mundial de oratoria ha explicado que la gran sorpresa del debate fue Ada Colau: "Consiguió un equilibrio muy complicado, impuso su narrativa desde el principio y se alejó del PSOE".

Por otro lado, ha aclarado que el bloque de derechas parecía tener un pacto de no agresión. También ha querido añadir que el 'mayor error' que ha podido cometer algún error ha sido Alberto Núñez Feijóo con su ya famoso "usted callaita".

Finalmente, el propio Óscar Rodríguez de Vivero ha valorado con una nota del 0-10 a los cuatro líderes y este ha sido el orden:

Ada Colau: 8/10

Santiago Abascal: 6,5/10

Pedro Sánchez: 6-6,5/10

Alberto Núñez Feijóo: 5/10

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