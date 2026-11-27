Steven Hack, actor al que se le pudo ver en series como American Horror Story o Seinfeld, ha muerto a los 68 años, debido a un paro cardíaco "repentino". Fundador del Interact Theatre Company, en la escena teatral fue conocido también por haber formado parte del elenco original del musical Cats en Broadway.

Ha sido su propia compañía de teatro la que ha informado del fallecimiento en sus redes sociales. "Con gran tristeza compartimos la noticia del reciente deceso de Steven Hack, miembro fundador del Interact Theatre Company, en su domicilio, tras un infarto repentino e inesperado", anunció la agrupación.

La causa del fallecimiento fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, según informó el médico forense del condado de Los Ángeles a Page Six. El pasado 19 de noviembre, el departamento de bomberos de la ciudad californiana recibió una llamada de la policía a las 16:20 horas, pidiendo una intervención médica en el domicilio del actor, en North Hollywood. Sólo se pudo confirmar su fallecimiento.

EL EMOTIVO HOMENAJE DE SU COMPAÑÍA TEATRAL

"Steven era un artista lleno de talento y versátil, un excelente diseñador gráfico y un miembro muy querido de nuestra familia artística. Su creatividad contribuyó a dar forma a Interact en sus primeros años. Su arte, humor, calidez y espíritu generoso enriquecieron todo lo que tocó", agregó la compañía en su comunicado.

La compañía finalizaba su tributo señalando que el actor "siempre ocupará un lugar especial" en su historia y "en el corazón de quienes lo conocieron". "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que lo quisieron", concluyó.

Hack tuvo una extensa carrera tanto en el cine como en la televisión. Además de estar en American Horror Story y Seinfeld, se le pudo ver en Ratched, Agente Carter, El ala oeste de la Casa Blanca, Pam & Tommy, Scrubs, Perry Mason, Angelyne y en las telenovelas Days of Our Lives u Hospital General. En el cine, apareció en Thor: El mundo oscuro y Ámsterdam.