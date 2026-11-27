La entrevista de Cristina Pardo a José Bono sigue dando que hablar. Después del rifirrafe que ambos protagonizaron por las acusaciones del exministro contra determinados periodistas, la presentadora ha abordado lo sucedido en Y ahora Sonsoles.

Pardo ha defendido su actuación durante la conversación y ha asegurado sentirse satisfecha con su trabajo. El encuentro también ha puesto el foco en la intervención de Bono y en el contexto de la campaña electoral.