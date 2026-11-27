Ken Appledorn llegó a Sevilla desde Michigan para estudiar un Erasmus y terminó haciendo de España su hogar. En La Mesa, el actor ha recordado cómo fue su adaptación a la vida andaluza y las diferencias que encontró entre Detroit y la ciudad en la que conoció a su marido, Jorge Cadaval.

Una de las cosas que más le sorprendió fue la forma espontánea de relacionarse de los sevillanos. Ken ha explicado que puede salir de casa para comprar un paracetamol y acabar tomando algo con un vecino. "Vuelvo a mi casa con media borrachera, se me ha olvidado el paracetamol, pero se me ha quitado el dolor de cabeza", ha contado entre risas.

Las gambas, las "cucarachas del mar" para Ken

Aunque reconoce que disfruta de muchas tradiciones españolas, hay algunas costumbres y alimentos que todavía le llaman la atención. Al preguntarle qué cosas no conseguía entender al principio, Ken ha señalado las gambas: "Son cucarachas del mar", ha bromeado, consciente de que su comparación podía levantar ampollas entre los amantes del marisco.

La Semana Santa también le impresionó cuando llegó a España. El actor ha explicado que, por la educación recibida en Estados Unidos sobre la historia del racismo, los capirotes le recordaban inicialmente a las vestimentas del Ku Klux Klan. Sin embargo, ha aclarado que le encanta esta tradición.

De Michigan a una vida en Andalucía

Ken también ha hablado de cómo terminó quedándose en Sevilla después de conocer a Jorge Cadaval. Aunque al principio fue complicado explicar a su familia que quería vivir en España, ahora su madre está encantada con su marido y con la cultura española. De hecho, pasa dos meses al año con ellos.

El actor ha reconocido que al principio también le costaba entender el humor español por el idioma, aunque considera que la capacidad de reírse de uno mismo no depende del lugar de origen: "Una persona que es capaz de reírse de sí misma, hay gente así en todas partes".