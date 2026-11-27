Joseba Arguiñano ha preparado un delicioso poke bowl de quinoa, conejo, aguacate y mango junto a Toscana Viar, la nutricionista de la selección española. Para ello, como no podía ser de otra manera, uno de los principales pasos era preparar el mango. Pero ¿cómo hacerlo sin complicaciones?

El cocinero ha enseñado a su invitada cómo lo hace para no echar más tiempo del necesario en el proceso. El primer paso, partir el mango por la mitad. El segundo, hacer cortes en flor; es decir, transversales a la fruta en ambas direcciones. De este modo, quedan los dados hechos, todavía pegados a la piel.

Por último, todo es tan sencillo como pasar el cuchillo o una cuchara por el mango. ¡Listo! La fruta ya estaría totalmente pelada y lista para disfrutar. Un truco que es igualmente aplicable al aguacate, tal y como ha mostrado Toscana.