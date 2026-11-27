En el aniversario de la entrada en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos, hoy hablamos con su hijo, Víctor Ábalos. El debate a cuatro entre los candidatos del PP, Vox, PSOE y Frente Amplio ha sido uno de los focos de la entrevista, dado que el nombre de su padre salió a relucir en varias ocasiones.

Una de ellas se produjo cuando el líder de Vox se dirigió a Sánchez para decirle: "Un presidente del Gobierno que se rodeó en un Peugeot de una banda de guarros". Con estas palabras, hacía alusión a sus tres acompañantes en aquel viaje: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Responde por el término "banda de guarros"

Ante esto, el hijo del exministro ha recordado las declaraciones de unos antiguos guardaespaldas del líder de Vox para recriminarle que, según estos, le acompañaban a "casas de amantes, a puticlubs y a fiestas privadas con colegas muy cañeras".

Por ello, considera que Abascal "tiene que callar mucho", ya que, a su juicio, tendría que dar explicaciones sobre muchas cuestiones, entre ellas, "el sueldazo de su pareja".

"Solo habla de inmigración y el discurso que tiene sí que es asqueroso", concluía su respuesta y crítica al candidato de Vox.

"Os dije que mi padre iba a estar como ariete en la campaña"

A Ábalos no le sorprende la dinámica que está siguiendo la campaña electoral ni las menciones a su padre. "Os dije que esto iba a ser una campaña muy sucia en la que mi padre iba a estar como ariete por unos u otros para colocarlo entre el ejemplo y la ejemplaridad", reafirmaba a dos días de las elecciones generales.

A su parecer, la comunicación política que ha llevado a cabo el Partido Popular a lo largo de la campaña está basada en el "bulo, en el fango y en la deshumanización de las personas". Sin embargo, resta importancia a esta situación y asegura que "toca vivir con esto".

La confianza puesta en el TC

Ahora, se centra en que hoy es un "día triste" para él, dado que se cumple un año del ingreso en prisión de su padre. Aun así, mantiene la esperanza en el Tribunal Constitucional. Al referirse a las recientes informaciones sobre la fecha fijada por el Tribunal Supremo para el fin de la condena a prisión de Ábalos, en mayo de 2042, su hijo Víctor afirmaba: "Esperemos que eso no se cumpla y el TC dé la razón a mi padre, que denunció la vulneración de derechos fundamentales".

Manteniendo la defensa de la inocencia de su padre, aseguraba que para él "la pistola humeante no ha hecho falta", ya que apunta a que "ni dinero se le ha encontrado". Al hilo de esto, se escudaba en que "parece que la gente es más reacia a creer ciertas teorías que otras", tras lo que denunciaba una "doble vara de medir".

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