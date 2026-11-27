Quedan a penas dos días para que los españoles y españolas acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre. En este contexto, 'Demócrata' ha desarrollado una herramienta interactiva a través de la que se puede acceder a un simulador electoral para realizar un pronóstico propio de los resultados y poder extraer posibles escenarios de cara a las elecciones generales.

A través del botón 'Participa', se accede a la configuración del reparto de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Ya lo han hecho la mayoría de los colaboradores del programa e incluso la propia Susanna Griso. Hoy ha llegado el turno del exdiputado de Vox y habitual colaborador del programa, Víctor Sánchez del Real.

¿Augura un buen resultado a Vox?

El exdiputado partía de una premisa: asegura que "hay 45 escaños en el aire, según las estadísticas", de los que cree que la mayoría se repartirán al azar. Por ello, considera que las horquillas que puedan hacerse ahora mismo "son enormes". Una explicación que daba antes de hacer su pronóstico, advirtiendo de que posiblemente pueda equivocarse y de que con él no se juega nada.

En su aproximación, que remarcaba que no era su "deseo", auguraba unos 131 escaños para el PP. De hecho, al hilo de esto, comentaba que su mayor deseo era que "Ceuta fuera defendida y que el Gobierno pagara lo que había dejado de hacer en Ceuta y en El Hierro".

Continuando con el bloque de derechas, seguía con el que fue su partido, Vox, al que auguraba alrededor de 58 escaños. "Puede estar 13 arriba, 13 abajo", matizaba.

Con estas cifras, ya otorgaba una mayoría absoluta a las derechas de cara al 30 de diciembre, es decir, el día después de las elecciones del domingo 29.

Al pasar al bloque de izquierdas, del que consideraba que tanto el PSOE como el Frente Amplio estaban en crecimiento desde el inicio de la campaña, comenzaba con el PSOE, al que dibujaba algo más de 120 escaños. En cuanto al partido liderado por Ada Colau, creía que podía estar más cerca de los 10 escaños que de cualquier otra cifra.

Y aunque todavía quedaban 31 escaños por repartir, el exdiputado dibujaba un escenario claro sobre quién podría formar Gobierno tras las elecciones y se reservaba el reparto de escaños que pudieran conseguir el resto de formaciones.

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