Lorena Bernal ha reflexionado en La Mesa sobre sus raíces y su identidad después de haber vivido en numerosos lugares. Nacida en Argentina y criada en San Sebastián, también ha pasado por Madrid, Los Ángeles y distintas ciudades de Inglaterra y Escocia. Una trayectoria que ha hecho que su forma de entender de dónde es y dónde está su hogar haya cambiado con el tiempo.

Al preguntarle de dónde se siente, la actriz ha reconocido que no tiene una respuesta sencilla. "Ha ido cambiando, ha ido evolucionando mi manera de ver casa, de ver de dónde soy, de quién soy, mi identidad ha ido evolucionando", ha explicado. Durante años se definía como española con sabor argentino, por la cultura de sus padres y abuelos, aunque también reconoce la influencia vasca y francesa de su educación.

La maternidad cambió su forma de integrarse en otros países

Lorena ha contado que, cuando se trasladaba a vivir a otros lugares antes de tener hijos, llevaba consigo sus costumbres y mantenía muy presentes sus raíces españolas. Incluso recibían comida desde España. Sin embargo, la maternidad cambió su manera de afrontar las mudanzas: al criar a sus hijos en diferentes países, tuvo que integrarse de otra forma en las culturas en las que vivían.

Los juguetes y los edredones que siempre viajan con ella

La actriz también ha desvelado cuál es su ritual para conseguir que cada nueva vivienda se convierta rápidamente en un hogar. En todas las mudanzas se lleva los mismos objetos de sus hijos, aunque estén viejos o rotos: "Yo me llevo todos los juguetes de mis hijos, los edredones, los mismos".

Cuando llegan a una casa nueva, intenta colocar las cosas tal y como estaban en la anterior. Para ella, mantener esos elementos familiares ayuda a que todos se sientan en casa desde el primer momento. "Creo que regula un poco el sistema emocional. Estamos en casa y nuestra casa es el hogar", ha explicado.

Lorena también ha comparado la vida en Inglaterra con la de España o Los Ángeles. En su opinión, el clima condiciona la manera de relacionarse: mientras que el sol y la luz invitan a hacer más vida en la calle, en Inglaterra se desarrolla más actividad dentro de casa. Además, ha contado que su círculo de amistades actual es muy internacional, con personas de distintos lugares del mundo.