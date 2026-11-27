El debate a cuatro de ayer también tuvo espacio para Ceuta. Fue nombrado por todos los políticos, menos uno, Pedro Sánchez. Hoy nos hemos desplazado a la ciudad y hemos preguntado a sus vecinas sobre su opinión de que el actual presidente del Gobierno no mencionase la ciudad.

Viven con preocupación y piensan que no se ha dado la importancia suficiente a Ceuta: "Tengo claro a quien no voy a votar. No votaré a un Gobierno de traidores, un Gobierno que ha traicionado a España y que nos ha dejado abandonados".

"Necesitamos un cambio urgente"

Las vecinas ceutíes aseguran que necesitan un cambio y que Pedro Sánchez no puede seguir al frente, "debe estar en la cárcel".

Pepi, es una vecina de Ceuta que ha dicho en numerosas ocasiones que ella siempre ha votado al PSOE pero que ahora tiene clarísimo a quién no va a votar: "Al Gobierno del señor Sánchez, seguimos invadidos, esto es insostenible, no aguantamos más. Ceuta lloró por Adamuz y Urda. No lo estamos pasando bien".

Otra de las vecinas explica que hubo un intento por parte de Feijóo y Abascal de meter en el debate a Ceuta pero no fue lo suficiente: "Nos interesa que alguien nos dé certeza pero para Sánchez esto es un tema desaparecido porque le hace daño". Y ha querido añadir que Ada Colau ha querido recordar que esto ha sido una simple crisis migratoria.

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