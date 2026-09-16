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El negocio clandestino se instala en las playas de Ceuta: desde recargas de móviles hasta cortes de pelo

La llegada masiva de migrantes a Ceuta ha dado pie a la aparición de un mercado ilegal en los asentamientos de los migrantes. Este comercio improvisado opera sin ningún tipo de control sanitario o licencia y genera quejas entre los vecinos.

El negocio clandestino se instala en las playas de Ceuta: desde recargas de móviles hasta cortes de pelo

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Anna Martín
Publicado:

El negocio clandestino ha llegado a Ceuta junto a la "nueva normalidad" a la que se enfrenta la ciudad autónoma desde los pasados 30 y 31 de julio con la entrada masiva de migrantes.

Allí se ha instalado un mercado ilegal que funciona todos los días y a todas horas en los rincones donde han estado asentándose los migrantes durante este tiempo, como en la playa del Trampolín y la playa de Benítez, mayormente.

Negocios ilegales de todo tipo

Los negocios son de todo tipo y operan sin ningún tipo de control sanitario, autorización ni licencia.

Algunos, en campañas improvisadas, optan por cocinar para luego venderlo; otros venden productos alimenticios comprados en supermercados a mayor precio, y otros pescan y venden los pescados. Cargar el móvil en un chiringuito improvisado y cortarse el pelo en plena playa también son recursos a los que acuden algunos migrantes para sacar rédito.

Todo un mercado que muchos ceutíes califican de "inhumano".

Susanna Griso, tras ver las imágenes de las playas de Ceuta, las denomina "zocos". La presentadora recuerda los días que estuvo en la ciudad autónoma para explicar que lo que se puede ver actualmente no tiene nada que ver con lo que vio entonces.

Una pareja de vecinos relata la incomodidad que siente ante la nueva realidad "insalubre" de las playas, a las que aseguran que ya no se acercan.

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