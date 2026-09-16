El acuerdo de Miguel Bosé y Nacho Palau por sus cuatro hijos, en entredicho tras el verano

Miguel Bosé y Nacho Palau habían acordado que sus cuatro hijos compartieran las vacaciones, pasando unos días con cada uno. Sin embargo, la estancia prevista con Palau parece no haberse cumplido.

Según ha explicado Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles, Bosé considera peligroso el entorno del pueblo de Nacho Palau y no se sentiría cómodo con que los cuatro estuvieran allí. La situación tendría a Palau apenado, mientras las hermanas del cantante estarían intentando mediar.