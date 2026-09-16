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EL HORMIGUERO
De la esgrima a los malabares: José Coronado y Martiño Rivas desvelan sus aprendizajes más curiosos como actores
Los dos intérpretes han compartido en El Hormiguero algunas de las habilidades que han tenido que aprender para sus papeles, sorprendiendo a Pablo Motos con sus experiencias.
Durante su visita, José Coronado ha recordado que tuvo que aprender esgrima para una representación de Don Juan Tenorio. Lejos de limitarse a una coreografía, estuvo durante un mes recibiendo clases.
La experiencia de Coronado ha llevado a Pablo Motos a preguntar a Martiño Rivas en El Hormiguero, por su aprendizaje más extraño como actor. Su respuesta ha sido los malabares, aunque ha preferido no demostrar su habilidad en directo pese a la tentación del presentador de buscar unas naranjas.