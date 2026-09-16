El Rey habla por primera vez sobre Ceuta: "Una vez más, ejemplo de civismo"

Felipe VI ha pronunciado sus primeras palabras públicas sobre Ceuta desde que la situación en la ciudad ha adquirido especial relevancia. El Rey ha aprovechado su discurso durante la apertura del curso académico de la Escuela Nacional de Protección Civil, en Rivas-Vaciamadrid, para reconocer el trabajo que están realizando los efectivos desplegados en Ceuta ante una situación que ha calificado de "extraordinaria complejidad".

"Me parece obligado, precisamente ahora, hacer referencia a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días", ha afirmado Felipe VI. El jefe del Estado ha querido reconocer "el trabajo ingente" que está realizando el personal de Protección Civil en Ceuta, con una mención especial a los efectivos locales y a la coordinación que mantienen con el resto de servidores públicos y voluntarios.

"La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles", ha destacado el Rey, que también ha puesto el foco en la respuesta de la propia ciudad autónoma. Felipe VI ha definido a Ceuta como "una vez más ejemplo de civismo" y ha recordado que se trata, además, del primer territorio español en alcanzar el cien por cien de formación en emergencias en sus colegios.

Son las primeras palabras públicas del Rey sobre Ceuta en este contexto y llegan mientras continúa la incógnita sobre cuándo se producirá una visita de los monarcas a la ciudad. Una visita que, de producirse, tendría especial relevancia institucional.

¿Y la Reina Letizia?

La Reina Letizia ha presidido este miércoles la segunda jornada del Homenaje a la Enfermería de La Razón. Doña Letizia llegaba alrededor de las diez y media de la mañana para participar en el acto, acompañada por el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, y por el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals.

A diferencia de Felipe VI, la Reina no se ha pronunciado públicamente sobre Ceuta durante el acto. No ha habido declaraciones sobre la situación ni sobre una posible visita a la ciudad autónoma. La incógnita queda ahora centrada en la agenda de los Reyes. La Reina acompañará al Rey en la visita a Ceuta y, antes del 12 de octubre, debería conocerse si finalmente se agenda ese desplazamiento y en qué fecha.

La otra gran pregunta es quién formará parte de la delegación. ¿Viajarán únicamente los Reyes? ¿Les acompañará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez? Por ahora, ninguna de estas cuestiones tiene una respuesta oficial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.