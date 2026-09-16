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¡Al límite! Andrés descubre el plan de Tasio y trata de detenerlo justo antes de que… ¡llegue Gabriel!

SUEÑOS DE LIBERTAD

Tasio se rebela contra Gabriel con un peligroso sabotaje y Andrés se ve obligado a frenarlo

La decisión de Brossard de dejar de producir los perfumes De la Reina lleva a Tasio a preparar una arriesgada venganza contra Gabriel en Sueños de libertad.

Julia Zapata López
Publicado:

Harto de que su primo controle la empresa, Tasio decide subir la temperatura de las máquinas para boicotear la producción de la compañía francesa y conseguir que Gabriel cargue con la culpa.

Sin embargo, Andrés descubre sus intenciones y trata de impedir el sabotaje. La discusión entre los hermanos termina con Tasio recibiendo un golpe en el ojo justo antes de que Gabriel aparezca y sospeche que algo ha ocurrido en Sueños de libertad.

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