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SUEÑOS DE LIBERTAD
Tasio se rebela contra Gabriel con un peligroso sabotaje y Andrés se ve obligado a frenarlo
La decisión de Brossard de dejar de producir los perfumes De la Reina lleva a Tasio a preparar una arriesgada venganza contra Gabriel en Sueños de libertad.
Harto de que su primo controle la empresa, Tasio decide subir la temperatura de las máquinas para boicotear la producción de la compañía francesa y conseguir que Gabriel cargue con la culpa.
Sin embargo, Andrés descubre sus intenciones y trata de impedir el sabotaje. La discusión entre los hermanos termina con Tasio recibiendo un golpe en el ojo justo antes de que Gabriel aparezca y sospeche que algo ha ocurrido en Sueños de libertad.