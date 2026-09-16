Tasio se rebela contra Gabriel con un peligroso sabotaje y Andrés se ve obligado a frenarlo

Harto de que su primo controle la empresa, Tasio decide subir la temperatura de las máquinas para boicotear la producción de la compañía francesa y conseguir que Gabriel cargue con la culpa.

Sin embargo, Andrés descubre sus intenciones y trata de impedir el sabotaje. La discusión entre los hermanos termina con Tasio recibiendo un golpe en el ojo justo antes de que Gabriel aparezca y sospeche que algo ha ocurrido en Sueños de libertad.