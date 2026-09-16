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La crítica del economista Bernaldo de Quirós a los partidos de centroderecha europeos: "Están conduciendo a Europa a la decadencia"

El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós advierte que "si la derecha europea no es capaz de enarbolar la bandera de la libertad va a sufrir una desaparición de consecuencias muy lamentables".

El mensaje de Bernaldo de Quirós.

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Laura Simón
Laura Simón
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Lorenzo Bernaldo de Quirós ha lanzado en Espejo Público un mensaje para la derecha europea. Cree que la fórmula para asegurar su supervivencia es la de desligarse por completo de la socialdemocracia caduca y asumir una "agenda liberal, ambiciosa, rigurosa y sin complejos".

"La experiencia nos está demostrando que gran parte de la derecha europea tradicional abandonó a finales de los 90 la agenda de reformas y la liberal. En aquellos momentos no existía lo que ahora se denomina extrema derecha porque la derecha tradicional era consistente. Pasado ese momento la inmensa mayoría de los partidos de centroderecha europeo se han convertido en gestores, en los talleres de reparación del modelo socialdemócrata. Este modelo socialdemócrata está acabado desde el punto de vista económico, que es demográficamente insostenible y que está conduciendo a Europa a la decadencia", mantiene.

"La derecha tradicional ha desaparecido"

En opinión del economista, la falta de respeto hacia el problema de la inmigración ha permitido el crecimiento exponencial de la extrema derecha porque no se ofrecen respuestas a los problemas que hoy tiene Europa. "La derecha tradicional ha desaparecido, se nos ha olvidado".

Alerta además del gran reto que tiene ante ella la derecha europea: "Si no es capaz de enarbolar la bandera de la libertad va a sufrir una desaparición de consecuencias muy lamentables".

Pone el ejemplo de la Agrupación Nacional de Le Pen en Francia, un partido de extrema derecha clásica, proruso, que además pone en jaque los valores tradicionales republicanos de la Francia.

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