El futbolista Abde se enfrenta a las amenazas por apoyar a Ceuta: "Ha bofeteado a todos los que intentan instrumentalizar esto"

Ponerse una camiseta nunca ha generado tanta polémica como la que ha ocurrido con el jugador del Betis, Ez Abde. Este futbolista de origen marroquí y nacionalizado español​ juega de delantero en el club hispalense, y este lunes, al acabar el encuentro entre el Betis y el Villarreal que cerraba la quinta jornada de La Liga española, Abde y sus compañeros de equipo posaron frente a los aficionados con una camiseta en apoyo al Ceuta, donde se podía leer "todos somos caballas".

"Traidor, cobarde"

Un gesto que encendió la mecha. Minutos después de portar la camiseta las amenazas hacia Abde empezaron a invadir las redes sociales.

"Traicionar a la patria no es una postura fugaz, sino una vergüenza que permanece en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende pierde el respeto antes de perder su patria", "te guste o no, Ceuta y Melilla son y siempre serán marroquíes", "hoy vivirás con nosotros aterrorizado y mañana pasarás la peor hora de tu vida", "un verdadero marroquí no abandona su patria cuando más lo necesita. Algunas situaciones no se olvidan", "Ceuta es marroquí, no seas cobarde", son algunos de los mensajes.

Acto seguido, el jugador marroquí del Betis quiso borrar todas sus publicaciones de Instagram, no sin dejar un claro mensaje: "Primero quiero dejar clara una cosa, en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada. Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo, yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces".

Polémica y amenazas por una camiseta

El exfutbolista Poli Rincón asegura que "estamos viviendo en una sociedad muy crispada en la que todo son polémicas y enfrentamientos", y que debemos poner el foco en "el lado positivo". A su juicio, el gesto de Abde es "un mensaje importantísimo" para recordar que no importa ni la raza, ni el color, ni la nacionalidad.

"Te lo está diciendo una persona que es marroquí, que va a jugar con su país la próxima semana, y te está diciendo que independientemente de la raza y el color hay que ayudar a la gente. Es maravilloso, solidario y humanitario", consideraba Rincón.

En la misma línea, Susana Díaz remarca la "nobleza y grandeza" del futbolista. "Le ha dado una bofetada sin manos a todos los que están intentando instrumentalizar esto", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.