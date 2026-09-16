Esta tarde en Y ahora Sonsoles estamos en directo en Ceuta, donde varios pisos patera han sido desmantelados

Los días 30 y 31 de julio, Ceuta se convirtió en una ciudad irreconocible. La entrada masiva de 80.000 migrantes sumió a la ciudad autónoma en el caos y la normalidad aún no se ha reestablecido más de un mes y medio después.

Algunos migrantes duermen en la calle, en asentamientos improvisados en playas o polígonos o, directamente, en pisos patera. Sin embargo, algunos de estos pisos ya han sido desmantelados por la policía.

Hoy, nos trasladamos a algunos de esos pisos, como los que existen en el barrio de El Príncipe, y mostramos la realidad que tiene al límite a Ceuta. ¡Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!