A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles estamos en directo en Ceuta, donde varios pisos patera han sido desmantelados
Ceuta continúa luchando por volver a la normalidad, mientras la tensión, la inseguridad y la insalubridad inundan las calles. Hoy, nos trasladamos a algunos de los puntos más conflictivos de la ciudad autónoma.
Publicidad
Los días 30 y 31 de julio, Ceuta se convirtió en una ciudad irreconocible. La entrada masiva de 80.000 migrantes sumió a la ciudad autónoma en el caos y la normalidad aún no se ha reestablecido más de un mes y medio después.
Algunos migrantes duermen en la calle, en asentamientos improvisados en playas o polígonos o, directamente, en pisos patera. Sin embargo, algunos de estos pisos ya han sido desmantelados por la policía.
Más Noticias
- Seguimos los pasos de Shakira en España: se aloja en un hotel de lujo que puede alcanzar los 20.000 euros la noche
- Miguel Bosé rompe el pacto con Nacho Palau: "No se siente cómodo con que sus hijos estén en el pueblo de Nacho"
- Julio Iglesias Jr. se pronuncia sobre las acusaciones contra su padre: "Fue un chasco muy grande"
Hoy, nos trasladamos a algunos de esos pisos, como los que existen en el barrio de El Príncipe, y mostramos la realidad que tiene al límite a Ceuta. ¡Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
Publicidad