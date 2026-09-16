Lydia se acoge a la superstición en el Panel Final: “El amarillo me ha dado suerte”

Lydia ha conseguido pasar a la Gran Final, a pesar de lo difícil que se lo ha puesto Antonio en el Panel con Bote. Un panel que le podía hacer ganar el preciado coche si la suerte le sonreía y, efectivamente, parecía que así iba a ser.

“El amarillo me ha dado suerte”, ha comentado la concursante al coger el sobre. Y es que, a fin de cuentas, este es el color que le ha tocado en el programa y que la ha llevado a esta fase tan importante. Por eso, enfrentaba la Gran Final con total confianza.

Ahora bien, esta superstición no la ha ayudado especialmente ni con las letras que le ha dado Jorge Fernández ni con las que ella misma ha escogido. Pero, ¿habrá actuado en el último momento para despertarle la inspiración que necesitaba? ¡Descúbrelo en el video de arriba!