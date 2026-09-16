“¡Qué susto me has dado!”: La estrategia de Antonio sobrecoge a Jorge Fernández

Antonio ha ido con todas al Panel con Bote. Después de heredarlo prácticamente completo por el Pierde Turno de María, el concursante se ha dispuesto a buscar la preciada casilla dorada. Sin embargo, antes de eso, ha gastado su Me lo quedo para robarle el Supercomodín a Lydia.

Poco a poco, Antonio ha logrado llegar a los 375€ en el marcador. Ahora bien, el Bote ascendía hasta los 1.925€, suficientes como para adelantar a Lydia y pasar a jugar la Gran Final. Para ello, “solo” tenía que caer en la casilla dorada.

En un lanzamiento, el concursante ha rozado el Bote. Por desgracia, se ha pasado por unos centímetros, ha caído en el 0 y no le quedaban más consonantes por jugar. ¿Su solución? Decir una letra errónea para emplear el Supercomodín y así volver a tirar.

Jorge Fernández no había entendido la estrategia y se ha llevado las manos a la cabeza: “¡Qué susto me has dado!”. Finalmente, todo ha salido bien y, aunque no haya pasado a la Gran Final, Antonio ha celebrado sus últimos 450€. ¡Vuelve a ver este momentazo en el vídeo de arriba!