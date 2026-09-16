Astérix y Obélix dejan a María sin 600 euros y Lydia aprovecha la ocasión

La Prueba de Velocidad Enigmática ha traído tres paneles diferentes con una misma pregunta: “¿Qué pareja es?”. Cada uno de ellos tiene un valor de 100€; sin embargo, el premio total puede ascender hasta los 600€ si, al responder correctamente la pregunta en cuestión, se consiguen sumar los 300€ extras que hay en juego.

María ha pisado el acelerador acertando el primer panel: “Su fuerza sobrehumana se debe a una opción”. La concursante no ha sabido atar los cabos y ha tenido que pasar turno. Afortunadamente, también ha resuelto el segundo: “Uno lleva casco con alas y el otro come jabalíes”.

Llegados al tercer panel, todo apuntaba efectivamente a Astérix y Obélix. María ha vuelto a adelantarse en el pulsador; no obstante, al desconocer que se trataba de esta pareja, no ha sido capaz de averiguar el término “aldea gala”. Lydia ha aprovechado la oportunidad y ha dado la respuesta correcta tras resolver el panel; llevándose 400€ y una ola, como bien ha apuntado el presentador, que “no le correspondía”.

Puedes ver los tres paneles en el vídeo de arriba.