Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 16 de septiembre

Astérix y Obélix dejan a María sin 600 euros y Lydia aprovecha la ocasión

Astérix y Obélix son la pareja más famosa de los cómics franceses; sin embargo, María no parecía conocerlos y Lydia ha aprovechado la oportunidad.

Astérix y Obélix dejan a María sin 600 euros y Lydia aprovecha la ocasión

Astérix y Obélix dejan a María sin 600 euros y Lydia aprovecha la ocasión

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La Prueba de Velocidad Enigmática ha traído tres paneles diferentes con una misma pregunta: “¿Qué pareja es?”. Cada uno de ellos tiene un valor de 100€; sin embargo, el premio total puede ascender hasta los 600€ si, al responder correctamente la pregunta en cuestión, se consiguen sumar los 300€ extras que hay en juego.

María ha pisado el acelerador acertando el primer panel: “Su fuerza sobrehumana se debe a una opción”. La concursante no ha sabido atar los cabos y ha tenido que pasar turno. Afortunadamente, también ha resuelto el segundo: “Uno lleva casco con alas y el otro come jabalíes”.

Llegados al tercer panel, todo apuntaba efectivamente a Astérix y Obélix. María ha vuelto a adelantarse en el pulsador; no obstante, al desconocer que se trataba de esta pareja, no ha sido capaz de averiguar el término “aldea gala”. Lydia ha aprovechado la oportunidad y ha dado la respuesta correcta tras resolver el panel; llevándose 400€ y una ola, como bien ha apuntado el presentador, que “no le correspondía”.

Puedes ver los tres paneles en el vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

subida precios

Expertos avisan de un invierno crítico: "Todo se encarece porque se produce a costes más altos"

Lydia se acoge a la superstición en el Panel Final: “El amarillo me ha dado suerte”

Lydia se acoge a la superstición en el Panel Final: “El amarillo me ha dado suerte”

“¡Qué susto me has dado!”: La estrategia de Antonio sobrecoge a Jorge Fernández

“¡Qué susto me has dado!”: La estrategia de Antonio sobrecoge a Jorge Fernández

El negocio clandestino se instala en las playas de Ceuta: desde recargas de móviles hasta cortes de pelo
Nueva normalidad Ceuta

El negocio clandestino se instala en las playas de Ceuta: desde recargas de móviles hasta cortes de pelo

Astérix y Obélix dejan a María sin 600 euros y Lydia aprovecha la ocasión
Mejores momentos | 16 de septiembre

Astérix y Obélix dejan a María sin 600 euros y Lydia aprovecha la ocasión

Sonsoles Ónega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles estamos en directo en Ceuta, donde varios pisos patera han sido desmantelados

Ceuta continúa luchando por volver a la normalidad, mientras la tensión, la inseguridad y la insalubridad inundan las calles. Hoy, nos trasladamos a algunos de los puntos más conflictivos de la ciudad autónoma.

Borja Sémper desde el Congreso
RESPUESTAS A CEUTA

Borja Sémper responde al Gobierno: "El trato inhumano al que están sometiendo a los menores es inaceptable"

El portavoz del Partido Popular responde en directo desde el patio del Congreso de los Diputados a las palabras del Gobierno sobre Ceuta y afirma que Pedro Sánchez no ha respondido cuándo fue la última vez que habló con Marruecos.

Tarta sencilla para toda la familia: Receta de pastel de limón glaseado de Eva Arguiñano

Tarta sencilla para toda la familia: Receta de pastel de limón glaseado de Eva Arguiñano

¡Una receta con chispa! Truchas a la navarra de Karlos Arguiñano

¡Una receta con chispa! Truchas a la navarra de Karlos Arguiñano

El futbolista Abde se enfrenta a las amenazas por apoyar a Ceuta

El futbolista Abde se enfrenta a las amenazas por apoyar a Ceuta: "Ha bofeteado a todos los que intentan instrumentalizar esto"

Publicidad