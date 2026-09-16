Melendi vuelve a La Voz dispuesto a pelear por los mejores talents: ya tiene un gran rival entre los coaches

Tras años alejado del sillón de la versión de adultos, Melendi afronta su regreso fijándose especialmente en los pequeños detalles. Sabe que los nervios pueden impedir que una gran voz muestre todo su potencial.

Una vez pulsado el botón, comienza otra batalla: conseguir que el talent elija su equipo. El asturiano promete utilizar sus mejores recursos y ya señala, entre bromas, a Mika como uno de sus grandes rivales para convencer a los aspirantes en La Voz.