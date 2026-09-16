Rosanna Zanetti, sobre cómo ha vivido David Bisbal su primer verano sin su padre

Rosanna Zanetti ha hablado de cómo está viviendo junto a David Bisbal unos meses especialmente intensos y marcados por diferentes acontecimientos dolorosos. La modelo venezolana se ha referido al regreso del cantante a Almería tras la muerte de su padre, así como a los incendios que han afectado a la provincia, reconociendo que han sido semanas complicadas para muchas familias.

David Bisbal con su padre en 2011 | Gtres

"Bueno, y también que en Almería hubo una pérdida bastante grande con los incendios. O sea, ha sido como meses y semanas bastante fuertes para muchas personas", ha explicado Rosanna, que ha querido poner el foco en la difícil situación que han atravesado diferentes lugares en los últimos meses. "El terremoto en Venezuela, luego también en Colombia hubo uno, los incendios en España. O sea, están pasando cosas bastante tristes que bueno, espero que vaya todo mejor", ha añadido.

Rosanna Zanetti, en la MBFWM | Gtres

Unas palabras que llegan después de que David Bisbal haya regresado a su tierra natal tras el fallecimiento de su padre, José Bisbal. El artista ha encontrado en su familia y en Almería uno de sus grandes refugios durante este periodo de duelo, mientras continúa poco a poco con sus compromisos profesionales.

Su mujer también ha vivido de cerca otro de los acontecimientos que más le han afectado personalmente: los terremotos registrados en Venezuela, su país natal, donde todavía reside parte de su familia. "Pues fue muy triste. Yo tengo familia todavía viviendo allá, fue algo que golpeó de una manera súper dura. No estábamos preparados para la magnitud y todavía se sigue tratando de recomponer varias ciudades y varios lugares", ha confesado.

Ante este contexto, la modelo tiene claro qué desea para los próximos meses. Lejos de pedir grandes cambios o nuevos retos, Rosanna apuesta por algo tan sencillo como recuperar la calma y disfrutar de su familia. "Que siga como va, muchos proyectos, cosas emocionantes, mucha salud, que mis niños estén súper bien", ha asegurado.

Rosanna Zanetti, en la MBFWM | Gtres

"Por ahora, tranquilidad y normalidad, que a veces eso poco se pide y yo lo valoro tanto, tranquilidad y normalidad", ha reconocido. Una petición que resume el momento vital que atraviesa junto a David Bisbal, priorizando el bienestar de sus hijos y la estabilidad familiar después de unos meses especialmente difíciles.