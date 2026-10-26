Francisco Martín, el delegado de Sánchez que confrontó con Ayuso y Almeida antes de dimitir tras quedar fuera de las listas del 29-N

La decisión se produce después de que el PSOE no lo incluyera en las listas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre, tanto al Congreso como al Senado. Fuentes próximas al dirigente han indicado que considera que no se dan las condiciones adecuadas para continuar al frente de la representación del Ejecutivo central en la región.

Martín, militante socialista desde el año 2000, llegó al puesto tras ocupar responsabilidades técnicas en la Presidencia del Gobierno. Durante su mandato se caracterizó por un perfil de confrontación institucional con el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. En los últimos meses, su gestión estuvo marcada por la acampada instalada desde finales de septiembre en la Puerta del Sol, reivindicación vinculada al derecho a la vivienda, y por las críticas de sindicatos policiales a sus valoraciones sobre determinadas intervenciones en manifestaciones educativas en Ciudad Universitaria.

Un castigo por apoyar a la candidata no oficial

La exclusión de las candidaturas socialistas ha sido interpretada en algunos círculos del partido como un posible castigo por su apoyo a la concejala Enma López en las primarias del pasado julio para encabezar la lista a la alcaldía de Madrid en 2027. En aquel proceso se impuso Reyes Maroto. López ha valorado públicamente la trayectoria de Martín y ha destacado su compromiso durante estos años.

El Gobierno prevé cubrir la vacante de forma rápida. Según fuentes oficiales, el Consejo de Ministros del próximo martes podría nombrar a la actual subdelegada, Pilar Trinidad Núñez, como nueva responsable de la Delegación. Mientras tanto, la salida de Martín se produce en un momento de elevada polarización política en la capital, con tensiones por el mantenimiento de la protesta en Sol y por la proximidad de la cita electoral.

Fin a una etapa de confrontación con Comunidad y Ayuntamiento

Su marcha cierra una etapa de más de tres años y medio en la que el delegado actuó como principal interlocutor del Estado en una comunidad gobernada por el Partido Popular. La renuncia deja abiertas varias interrogantes sobre el futuro manejo de las relaciones institucionales entre el Gobierno central y las administraciones madrileñas, así como sobre la estrategia del PSOE en la región de cara al 29-N. La decisión refleja las dinámicas internas del partido y la complejidad de ejercer un cargo de representación estatal en un territorio de fuerte oposición política. El relevo se espera con expectación en los próximos días.