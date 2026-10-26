Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Madrid

Francisco Martín, el delegado de Sánchez que confrontó con Ayuso y Almeida antes de dimitir tras quedar fuera de las listas del 29-N

Francisco Martín presentaba este domingo su dimisión como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, cargo que ocupaba desde marzo de 2023.

Antena 3 Noticias

Francisco Martín, el delegado de Sánchez que confrontó con Ayuso y Almeida antes de dimitir tras quedar fuera de las listas del 29-N | Antena 3 Noticias

Publicidad

Matías Prats López
Matías Prats López
Publicado:

La decisión se produce después de que el PSOE no lo incluyera en las listas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre, tanto al Congreso como al Senado. Fuentes próximas al dirigente han indicado que considera que no se dan las condiciones adecuadas para continuar al frente de la representación del Ejecutivo central en la región.

Martín, militante socialista desde el año 2000, llegó al puesto tras ocupar responsabilidades técnicas en la Presidencia del Gobierno. Durante su mandato se caracterizó por un perfil de confrontación institucional con el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. En los últimos meses, su gestión estuvo marcada por la acampada instalada desde finales de septiembre en la Puerta del Sol, reivindicación vinculada al derecho a la vivienda, y por las críticas de sindicatos policiales a sus valoraciones sobre determinadas intervenciones en manifestaciones educativas en Ciudad Universitaria.

Un castigo por apoyar a la candidata no oficial

La exclusión de las candidaturas socialistas ha sido interpretada en algunos círculos del partido como un posible castigo por su apoyo a la concejala Enma López en las primarias del pasado julio para encabezar la lista a la alcaldía de Madrid en 2027. En aquel proceso se impuso Reyes Maroto. López ha valorado públicamente la trayectoria de Martín y ha destacado su compromiso durante estos años.

El Gobierno prevé cubrir la vacante de forma rápida. Según fuentes oficiales, el Consejo de Ministros del próximo martes podría nombrar a la actual subdelegada, Pilar Trinidad Núñez, como nueva responsable de la Delegación. Mientras tanto, la salida de Martín se produce en un momento de elevada polarización política en la capital, con tensiones por el mantenimiento de la protesta en Sol y por la proximidad de la cita electoral.

Fin a una etapa de confrontación con Comunidad y Ayuntamiento

Su marcha cierra una etapa de más de tres años y medio en la que el delegado actuó como principal interlocutor del Estado en una comunidad gobernada por el Partido Popular. La renuncia deja abiertas varias interrogantes sobre el futuro manejo de las relaciones institucionales entre el Gobierno central y las administraciones madrileñas, así como sobre la estrategia del PSOE en la región de cara al 29-N. La decisión refleja las dinámicas internas del partido y la complejidad de ejercer un cargo de representación estatal en un territorio de fuerte oposición política. El relevo se espera con expectación en los próximos días.

Feijóo acusa a Sánchez de "jugar con fuego" tras los disturbios en Barcelona y promete bajar impuestos y subir pensiones

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre

Publicidad

España

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes.10 AGOSTO 2026;MIGRACIONES;MARRUECOS;MENORES NO ACOMPAÑADOS;MIGRANTES;INMIGRACIÓN;FRONTERAS;INMIGRANTESGabriela Sardá Núñez / Europa Press10/08/2026

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Policía Nacional activa un dispositivo para expulsar inmigrantes a Marruecos y ya han retornado a 12

Imagen de archivo de la Guardia Civil en Ceuta

Un mando de la Guardia Civil declara en la Audiencia Nacional que vio seis barcos marroquíes antes de la entrada en Ceuta

Antena 3 Noticias

Francisco Martín, el delegado de Sánchez que confrontó con Ayuso y Almeida antes de dimitir tras quedar fuera de las listas del 29-N

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo
Inmigración

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclama a Sánchez un plan urgente ante la reactivación de la inmigración

Imagen de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal
ELECCIONES GENERALES

Acuerdo en la derecha para las elecciones al Senado: Vox renuncia a presentarse en seis provincias y el PP, en tres

Antena 3 Noticias
Partido Popular

Álvarez de Toledo llama "pirómano" a Pedro Sánchez y asegura que una remontada del PSOE en las elecciones sería "una bajada al infierno de España"

La candidata popular en las listas por Madrid ha criticado que Sánchez invoque "el amor" pero practique "el odio y la división".

Encuesta de NC Report para La Razón
Elecciones generales

Las últimas encuestas para las elecciones generales del 29N indican que el PSOE acorta distancias, pero el bloque de derechas sigue ganando

Pedro Sánchez recorta distancias con Alberto Núñez Feijóo, pero la suma de la derecha sigue muy cerca de los 200 escaños. La división en la izquierda entre el Frente Amplio de Colau y Podemos beneficia a Vox, salvo en Madrid y Galicia.

Papeletas electorales

Guía de las elecciones generales del 29 de noviembre 2026: fechas y datos clave

Imagen de archivo de una manifestación en Ceuta

Las Mujeres Caballas reúnen a 30.000 personas en Madrid para exigir al gobierno soluciones para Ceuta en 30 días

Francisco Martín

Dimite Francisco Martín, Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid

Publicidad