JUPOL tacha la acampada de Sol de "protesta de atrezo" y denuncia el uso de personas sin hogar por las noches

La acampada de Sol cumple 23 noches con un liderazgo debilitado y un creciente desgaste entre los manifestantes. Tres semanas después de su inicio, la finalidad de la protesta es cada vez menos clara para muchos de los que continúan en la plaza. A esta situación se suma la petición de desalojo por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, así como la preocupación de los sindicatos policiales por los riesgos asociados.

Pese a las decenas de tiendas de campaña instaladas, la actividad en la plaza es escasa. Apenas una veintena de personas han sido vistas recogiendo el desayuno. Desde los sindicatos policiales denuncian, además, que muchas tiendas permanecen vacías durante la noche. De hecho, incluso señalan que durante las noches estas tiendas las ocupan personas sinhogar.

Los agentes tienen prohibido el acceso a la acampada

El portavoz de JUPOL, Ibon Domínguez, asegura que son pocas las personas que descansan en el interior de las tiendas durante la noche. "Parece más una acampada de atrezo que una acampada real", afirma.

Desde el sindicato apuestan por el desmantelamiento de la protesta y alertan de los problemas de orden público que, según sostienen, se han producido en el campamento. También recuerdan las agresiones sufridas por algunos agentes. "Es algo que no se puede permitir en un Estado de derecho", sentencia Domínguez.

El portavoz denuncia, además, que los agentes tienen prohibido acceder al interior de la acampada. "A la Policía Nacional, desde la Delegación del Gobierno, no nos dejan acceder al interior de la acampada", asegura.

Como ejemplo, relata un incidente en el que un acampado habría amenazado con una navaja a una coordinadora de la protesta. Según Domínguez, la intervención policial para detenerlo fue especialmente complicada. "Se comprometió la integridad de esa persona y mis compañeros se las tuvieron que ver y desear para detenerle", explica.

La "doble vara de medir" del delegado del Gobierno

Para JUPOL, la acampada no debería haberse permitido desde el principio, al considerar que "no estaba autorizada". Domínguez responsabiliza al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de no haber intervenido para poner fin a la situación y sostiene que incluso se estaría protegiendo la protesta.

El portavoz considera que las decisiones adoptadas por Martín Aguirre son "totalmente arbitrarias y políticas, con un interés electoral", y cuestiona que respondan al interés común de la población madrileña. Además, acusa al delegado del Gobierno de aplicar una "doble vara de medir" y sostiene que no habría autorizado una movilización de otro signo político.

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