Los comerciantes de Sol, contra las cuerdas por la acampada: "Estamos vendiendo hasta un 50% menos"

Las tiendas de campaña ocupan buena parte de las aceras y llegan a tapar por completo algunos escaparates, dejando apenas dos metros de paso. Una situación que dificulta tanto el acceso a los establecimientos como la visibilidad de los productos. Algunos ciudadanos reconocen que han dejado de acudir a la zona para evitar las aglomeraciones, la presencia policial y los posibles problemas. Otros, que antes venían habitualmente a comprar, aseguran que ahora resulta complicado incluso caminar por las calles.

La situación también afecta a los turistas. Algunos se han encontrado con establecimientos cerrados y dificultades para recorrer una de las zonas más emblemáticas de Madrid.

Los comerciantes denuncian fuertes caídas en las ventas

Los trabajadores de los negocios de Sol aseguran que la acampada ya se nota en la caja. Algunos hablan de descensos del 35%, otros del 40% y hay establecimientos que sitúan la caída de sus ventas en torno al 50%.

La preocupación va más allá de los clientes que dejan de entrar. Los comerciantes también recuerdan los episodios de tensión que se han vivido en la zona, con manifestaciones y enfrentamientos entre grupos que, según relatan, les han obligado a cerrar antes de tiempo.

Una de las consecuencias que más preocupa a los negocios es la pérdida de visitantes. Algunos trabajadores aseguran que los turistas están evitando la zona por miedo a lo que puedan encontrarse.

Basura, malos olores y papeleras desbordadas

A la caída de las ventas se suma otra de las quejas de los trabajadores: la suciedad. Algunos denuncian que las papeleras están desbordadas, que se acumula basura y el olor a orina es insoportable. El malestar cada vez es mayor y están llegando a una situación insostenible, que ha provocado que los comerciantes tengan que alzar la voz, con pérdidas que llegan a alcanzar el 80% en varios establecimientos.

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