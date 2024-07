Nacho Cano sigue al ataque: "Vivimos en un régimen muy delicado. Hay manipulación de todos los poderes"

El pasado martes por la mañana la Policía Nacional procedía a la detención de Nacho Cano. Las autoridades investigan al antiguo miembro de la mítica banda de rock de los años 80, Mecano, por presuntos delitos de contratación irregular y favorecimiento de la inmigración ilegal.

El músico quedaba en libertad poco tiempo después de que le tomaran declaración y organizó una rueda de prensa esa misma tarde. En esa comparecencia ante los medios, Nacho Cano realizaba una serie de acusaciones en caliente que matizaba en la entrevista que conducía la periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso: "Hablo en una rueda de prensa, con un cabreo que te cagas".

Palabras en caliente

Las declaraciones públicas de Nacho Cano levantaban bastante malestar en muchos sectores de la Policía y eran varios los sindicatos y asociaciones de agentes que salían a defender su honorabilidad e integridad. Al mismo tiempo una de las últimas en pronunciarse, la ASP (Alternativa Sindical de Policía), al respecto invitaba a Nacho Cano a rectificar, o que de lo contrario emprenderían acciones legales.

Cano explicaba que su intención no sería acusar a la Policía en su totalidad, y que sus generalizaciones se debieron a su estado anímico tras lo sucedido.

Precisamente Susanna le preguntaba si la situación que está viviendo le ha llevado a llorar, y Nacho Cano respondía con contundencia: "¡Cómo voy a llorar yo! Si esto es una paletada de Marlaska".

Añadía que amigos suyos, policías y guardias civiles le habrían mostrado su apoyo. Además aseguraba que "la propia policía reconoce que dentro de la Policía hay gente que lo está haciendo mal".

Dudosa actuación policial

Según contaba Nacho Cano, la Policía irrumpió "de muy mala manera" en las instalaciones de la escuela donde se encontraban los estudiantes, a quienes se llevaron a una comisaría para interrogarles. Aseguraba después que los agentes que tomaron declaración a los jóvenes, les mantuvieron "con coacción y todo tipo de malas maneras". A propósito de la situación de estos becarios, se pronunciaba la abogada Rocío Santoyo, quien explicaba por qué no podrían realizar la actividad que estarían desempeñando.

De la información sobre las preguntas de los agentes a los alumnos mexicanos, Nacho Cano apreciaría cierto interés de las autoridades en obtener indicios de presuntos acoso o abuso sexual.

Nacho Cano aseguraba que "no hay nada de nada", y esas indagaciones habrían terminado pero afirmaba: "El ánimo era detenerme por acoso sexual. Eso habría supuesto el final de mi vida".

Misma línea de defensa

"Se la semana en la que estoy: Begoña Gómez, hermano de Sánchez..."

Insistía el empresario en defender la perfecta legalidad de todo lo que ha hecho, y que la investigación, su detención, etc., formaría parte de una operación orquestada en su contra por las altas esferas políticas. Mantenía que no tendría absolutamente nada que esconder y que se limita a generar trabajo y dar formación y oportunidades a esos jóvenes.

Relataba cómo se enteró que su detención se había filtrado a la prensa, poco después de después de salir de comisaría: "Todo el mundo me miraba mal".

Recibió varios mensajes de personas cercanas informándole de la noticia: "La noticia sale en El País y en la SER, los dos medios afines al Gobierno".

El músico volvía a aludir a su relación de amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como uno de los motivos principales del caso en su contra, y sentenciaba: "En este país, viendo lo que veo, hay peligro. Creo que vivimos en un régimen muy delicado. Hay una manipulación de todos los poderes".

Por último lanzaba una advertencia: "No puedo no luchar, no tengo otra opción. Ya han ido a por mí y os puede pasar a cualquiera de vosotros".