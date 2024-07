Nacho Cano, tras ser acusado de presunta contratación ilegal: "Habría una intención clara de buscarme un marrón"

El músico y productor Nacho Cano ya se encuentra en libertad con cargos. El artista fue detenido el martes, acusado de haber llevado a cabo presuntas contrataciones irregulares para su espectáculo 'Malinche'. Tras su paso por comisaría, no ha dudado en pronunciarse para desmentir estas acusaciones ante los medios de comunicación, en compañía de algunos de los becarios presuntamente afectados. En rueda de prensa, Nacho Cano se declaró víctima de una conspiración, en la que su amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría haber jugado un papel clave.

Ha sido este miércoles cuando el productor ha revelado nuevos datos sobre el caso, al conceder una entrevista en exclusiva a Susanna Griso en 'Espejo Público', donde ha querido ahondar en las presuntas acusaciones. "Estoy en estado de pelea porque me atacan de manera muy agresiva", ha afirmado al inicio de su intervención. Cano reconoce sentirse vulnerable, y estar siendo presionado a raíz de una iniciativa que, según cuenta, nació en octubre del año pasado de mano de 'Casa de México', y por la cual se convocaron una serie de becas que fueron a parar a su musical: "La idea era encontrar a gente con talento que pudiera entrar en España para el musical 'Malinche', que también lo voy a llevar a México, fueran el elenco principal ahí", desvela.

Uno de los policías habría escrito de forma personal a una de las becarias

Durante el periodo de tiempo que permanecieran en España, los estudiantes combinarían periodos de aprendizaje y prácticas tanto en la escuela como en los escenarios, no obstante no todos se mostraron conformes con el programa.

Nacho Cano afirma que entre los primeros seleccionados se encontraba "una persona bastante conflictiva", a la que se le pidió volver a México con el billete pagado. Según sigue narrando, habría sido esta persona la que habría interpuesto la denuncia, aunque el artista alberga sus dudas: "Tampoco me han dado muchas explicaciones (...) hace dos semanas fue la Policía donde estaban ensayando, agarraron a los chicos sin poder entrar el abogado en la comisaría", recuerda, "aquello se convirtió en una especie de interrogatorio que duró desde las dos de la tarde a las una de la mañana" finaliza.

Durante este primer interrogatorio, el productor alega que se habrían producido las primeras irregularidades en la actuación policial, a las que se suma que uno de los agentes presuntamente habría "escrito a una de las chicas de forma personal" destaca.

Hace tan solo tres días los jóvenes respondieron interponiendo 17 denuncias, por lo que Cano tacha de una "actuación de coacción, incitándoles a buscar algo malo (...) para construir un relato en el cual yo quedara como un criminal", sentencia. De igual manera, el creador de 'Malinche' ha desvelado que su detención se produjo por sorpresa, al ser llamado a declarar: "Yo no quería declarar delante de la policía, sobre todo cuando habría una intención clara de buscarme un marrón". "Ya me dirás que tipo de detención es la mía", debería haber obedecido a un juez e incluso desvela que durante el tiempo que pasó en las dependencias policiales "algún policía me dice lo siento".

"No tengo nada que ocultar"

"Yo no tengo nada que ocultar". Nacho Cano se muestra confiado sobre la legalidad del proceso y afirma que en ningún momento hubo intención de ocultar a los becarios: "Los más vulnerables aquí son ellos", recuerda.

De igual manera, tanto él como su equipo legal, se reafirman en la idea de que "aquí ha habido un ánimo de fabricar una noticia y probablemente para llevar la atención de otro sitio en el que no se quiere que la atención" e incluso llega a comparar los "métodos que se pueden estar utilizando", a los empleados en "países como Venezuela". "Me da igual lo que digan y lo que hagan porque yo voy a pelear, no voy a dejar que me toreen (...) lo que se está atacando aquí es el arte y la cultura" advierte.