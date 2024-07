El futuro de Nacho Cano: ¿De qué se le acusa y a qué penas podría enfrentarse?

Los becarios que contrató Nacho Cano para su musical 'Malinche' se han querellado contra la Policía Nacional por un presunto delito de coacciones y falsedad. Las denuncias se centran principalmente en las supuestas "amenazas" que recibieron los bailarines para acusarles de los delitos por los que actualmente está siendo investigado el productor: delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de la población inmigrante.

¿A qué penas se enfrenta el exmiembro de Mecano? Rubén Cobo, abogado penalista, explica que para dar respuesta a esta cuestión es necesario primero desgranar en qué consiste cada acto delictivo. Por su parte, conviene aclarar las declaraciones de Nacho Cano en rueda de prensa este martes cuando señaló directamente a la policía y al ministerio del Interior por estar detrás de su detención. "Lo que queremos es que tengan la posibilidad de triunfar como tantos muchos artistas que han pasado por mi vida", argumentó asegurando que todos los trámites los ha realizado en base a la legislación española.

Cano podría haber cometido un delito contra los derechos de la población inmigrante, por el que podría enfrentarse "a una pena de prisión de entre 4 y 8 años". "Normalmente se comenten por organización criminal", explica Rubén Cobo. Pero hay más. También se le investiga por supuestamente haber delinquido contra los derechos de los trabajadores, "por imposición de condiciones ilegales". La máxima pena por ello va desde "desde los 6 meses a los 6 años de prisión". Los bailarines del musical explican por su parte que habían sido becados con un contrato de prácticas.

En total, Nacho Cano se enfrentaría a 14 años de cárcel por tales hechos en un caso extremo, Ahora bien, ¿es probable que se le condene por ello?

Esto es lo que sucederá con el productor, según un abogado penalista

El abogado penalista comenta que dado a la disparidad de versiones que se están dando y, sobre todo, a la posición de los migrantes que acusan directamente a la policía de dar declaraciones falsas, es poco probable que el productor musical vaya a recibir algún tipo de condena. "Cuando se dan dificultades probatorias para los unos y los otros suele quedar la causa en sobreseimiento provisional", asegura Rubén Cobo.

Esta resolución judicial suele darse en fase intermedia, cuando no hay elementos probatorios suficientes para seguir con el proceso penal y dar comienzo al juicio oral.

Variedad de versiones

El equipo de Cano acusa incluso a la policía de "coacciones y amenazas". El propio Nacho Cano afea que todo lo que está sucediendo es fruto de un desvío de atención por parte del Ministerio del Interior. Una de las bailarinas argumenta que en su equipo han sido "engañados" por Nacho Cano y que llevan algún tiempo trabajando "sin contrato" y con un permiso de estudios denegado desde el mes de mayo, según fuentes policiales contactadas por el programa 'Espejo Público'.

Rubén Cobo señala que cada parte tiene siempre el derecho de dar su propia versión, pero cuando hay un acta de declaración, la víctima denunciante tiene que revisarla para firmarla y con ello arrancar las pesquisas correspondientes. "Los bailarines pueden haber firmado algo que no han leído, a lo mejor la policía no les han dicho que lo lean y por eso dicen que han dicho algo que no reconocen", supone el abogado.

Todo esto, más tarde, va a ser valorado por los jueces en fase de instrucción, momento en el que ninguna de las dos versiones quedarán como incuestionables. "Hace falta ver qué ocurre", añade.

