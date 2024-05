La mujer del obispo de Solsona, y escritora de novela erótica: "Antes de hablar de amor se debería hablar de respeto"

Han pasado ya tres años de una de las polémicas eclesiásticas más sonadas de la última década. La protagonizó el obispo de Solsona, Xavier Novell, quien colgó los hábitos por amor. Se había enamorado de la que hoy es su mujer: Silvia Caballol. Su relación trascendió a todo el país, y sorprendió más aún a los habitantes de este municipio catalán, de tradición religiosa. Hoy en Más Espejo entrevistamos en exclusiva a Caballol, que asegura que la fe de su marido sigue intacta "a pesar del giro que ha dado su vida".

La mujer siente que han sido "sumamente incomprendidos", aunque dice sentirse muy feliz, "como no lo había sido nunca". Se trata de una felicidad que comparte con su pareja. Y es que su camino ha sido largo y tortuoso. Han recibido incontables amenazas e insultos, y la pareja está harta. Por eso, Silvia ha roto su silencio. También han tenido momentos de luz. Por ejemplo el nacimiento de sus hijas gemelas en 2022. Actualmente, su marido sigue siendo obispo, pero no puede ejercer.

Los comentarios que se han dicho sobre el obispo no han sido pocos. Uno de ellos, que era independentista. Sin embargo, otra de las acusaciones más graves es que era homófobo. Para Silvia, "esto es más allá de una etiqueta. Decirle a alguien que es homófobo es estar cruzando la libertad de expresión e irte al terreno judicial. Mi marido no ha hecho nunca terapia contra la homosexualidad".

Caballol, que es diplomada en psicología clínica, revela que Xavier "es una persona buena que lo ha dado todo. Tiene unos valores que a mí me sorprenden. Un hombre que sabe querer de una manera que yo jamás en la vida había conocido una persona así. Es que te enamora en todos los aspectos". Y así está ella: enamorada.

¿Por qué generaba tanta inquina su historia de amor?

Se decía que él era un hombre muy recto y muy conservador. Por eso se le tachó de incoherente cuando comenzaron su relación. Pero Silvia aclara que esa imagen que se ha vendido no era cierta. Se distorsionó. Por ello, denuncia la maldad que han recibido. "Creo que antes de hablar de amor se debería hablar de respeto. No veo justo cómo le han tratado". La mujer se pregunta "por qué hacemos tantas campañas antibullying y luego nos tratamos tan mal y nos juzgamos de esa manera". Para aclararlo, Caballol cuenta por qué su esposo tomó esa decisión. "Cuando empezó a sentir unos sentimientos que no entendía, que no le habían pasado en 50 años, él no quería tener una doble vida, no quería defraudar a nadie".

Si indagamos más en la vida personal de Silvia, descubrimos que, además de gustarle viajar y estudiar, ha escrito novela erótica. De lo que dice, "no me siento orgullosa, no estaba en buen momento. No me considero escritora". Eso sí, hay algo que sí le gusta haber escrito: su historia de amor. No la ha publicado, pero "el día de mañana nuestros hijos y nuestros hijos la podrán leer, y me hará muchísima ilusión". ¿Llegaremos a leerla en algún momento?