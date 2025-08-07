Tania, la mujer estafada por el robo de su DNI: "Tres años después no puedo pedir una hipoteca"

Tania es una de las 500.000 víctimas de estafas informáticas denunciadas en España. En 2022, una estafadora suplantó su identidad y le generó deudas por valor de más de 30.000€. La afectada señala que ese mismo año acudió al banco todas las veces que fueron necesarias para dar explicaciones sobre las deudas y pagos que, de forma errónea, le reclamaban . "Me dieron una tranquilidad fraudulenta", sentencia Tania. Después de denunciarlo a las autoridades competentes, Tania creía que estaba todo solucionado. Pero su infierno sólo acababa de empezar.

"Me entero que estoy en ficheros de morosos al pedir una hipoteca al año siguiente"

Es entonces cuando Tania empieza a sufrir las consecuencias reales de esta estafa. El banco le había metido en una base de datos de morosos y, desde ese instante, quedaría imposibilitada para solicitar créditos, pagar a plazos o contratar los servicios de una compañía eléctrica. "No puedo financiarme ni un billete de AVE", apunta la afectada en Espejo Público.

"Ansiedad, falta de sueño o problemas a nivel de relaciones"

Son las consecuencias psicológicas derivadas de su situación actual. "De vez en cuando, cuando creo estar bien y haberme recuperado emocionalmente, me llaman de una empresa de recobros para solicitarme el pago de esa deuda que no es mía... es un infierno". Tanto su abogado como el inspector de Policía Nacional Serafín Girado explican que el culpable de que Tania esté en esa base de datos es el propio banco: "La entidad está haciendo una mala práctica, una práctica despiadada", concluyen.

"Cuando consiguen tus datos bancarios o personales, estás perdido"

Serafín Girado, inspector jefe de Policía Nacional, explica así lo vulnerables que somos cuando los estafadores consiguen nuestros datos personales. Sólo en España existen alrededor de 500.000 estafas informáticas denunciadas. "El modus operandi es sencillo: cuando consiguen tus datos pueden suplantar tu identidad, crear perfiles falsos, o usar esa información para abrir cuentas". Seguiremos pendientes de la situación de Tania y confiamos en que pronto su vida recupere la normalidad.

