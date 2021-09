Un sacerdote califica la renuncia del obispo de Solsona como "subyugación demoniaca"

Manuel Acuña practica exorcismos desde hace 20 años como sacerdote luterano. Cree que no se puede determinar que el exobispo de Solsona, Xavier Novell, esté poseído por haber colgado los hábitos aunque sí cree que es algo discordante con la elección vocacional que él hizo. "Al asumir el sacerdocio se asumen las consecuencias que trae el celibato", apunta el religioso.

Mantiene el religioso que la relación sentimental del exobispo es noticia "porque todavía se sostiene el celibato sacerdotal en la iglesia de Roma, un extremo que es urgente resolver". Explica además que el equilibrio emocional de las personas que mantiene el celibato es muy complicado.

Califica las acciones de Novell como una "subyugación demoniaca". "No se trata de demonizar la figura ni de la mujer ni del varón", añade. Como exorcista relata que en una ocasión trató un caso que le recuerda al de Xavier Novell. Recibió la petición de ayuda de una mujer que había dejado a su familia para adherirse a una nueva pareja de la que no podía desprenderse. Le pidió consejo, ya que no sabía qué le había pasado, y se sentía atrapada por ese hombre. "Es una acción que el diablo hace para oprimir la voluntad y la entrega de esa voluntad a una acción contraria a las propias elecciones de la vida. Se abandonan todos los valores y principios que sostenían la vida de esa persona hasta ese momento", añade.

"¿Qué hace un hombre de Dios con una mujer que escribe relatos eróticos que están rayando con el luciferismo? Una vida que supone lo pleno con el placer es una vida que propone Lucifer", mantiene.

Puedes ver la entrevista completa a Manuel Acuña, párroco luterano, sobre la renuncia del obispo de Solsona en Espejo Público a través de Atresplayer.