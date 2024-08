Un mosso, sobre el taller de cócteles molotov para niños: "Espero que el día que esta gente tenga un problema llame a la patrulla canina"

Desde hace unos días, el municipio barcelonés Granollers se encuentra en el punto de mira, después de que salieran a la luz imágenes sobre una de las actividades programas en sus fiestas mayores. El taller simulaba el lanzamiento de cócteles molotov a la policía, que estaba representada por un muñeco ataviado con el uniforme y la placa de los Mossos d'Esquadra.

La actividad bautizada como 'Técnicas aplicadas de guerrilla urbana' se llevó a cabo el pasado martes en la plaza de Can Turllàs de Granollers y se encontraba organizado por el grupo 'Blaus'. En él se pudo ver cómo participaron tanto niños como adultos, algo que ha generado sensación de malestar en los cuerpos policiales. De hecho, varios sindicatos han presentado ante la Fiscalía una denuncia por un presunto delito de odio, y otro de injurias graves, contra el ayuntamiento y la alcaldesa de la localidad.

Los organizadores lamentan la "interpretación" que se hizo

Ante la polémica generada, los organizadores optaron por publicar un mensaje a través de las redes sociales, en el que afirmaban lamentar la "interpretación" que se había hecho de este acto, además de alegar que "en ningún caso" buscaban ofender a los cuerpos de seguridad, ni incentivar la violencia. El Ayuntamiento de Granollers también ha querido reiterar su apoyo al cuerpo, y rechazo al contenido del acto.

Desde el programa Espejo Público han contactado con Albert Palacio, portavoz del sindicato de MossosUSPAC, para conocer su opinión sobre el tema. "Yo no veo dónde está el humor en enseñar prácticas de quemar policías, sí que decir que (...) los escritos tantos de la colla está de 'Blaus' como del ayuntamiento, a mí no me sirven de nada, sobre todo por parte del Ayuntamiento", asegura.

"Lo encuentro completamente inaudito"

El mosso muestra sus dudas sobre el hecho de que el organizador de los festejos no hubiera preguntado por el taller al ver la programación. De igual manera, se muestra muy alarmado por la participación de los menores: "¿Les enseñamos a tirar cócteles molotov a la policía?, ¿les enseñamos a tirar 'containers' a los furgones policiales?", se pregunta: "Yo perdón, pero es que lo encuentro completamente inaudito".

Albert Palacio también ha lanzado una crítica a los cargos políticos: "Como inaudito que nuestra flamante consejera, y nuestro flamante director general, más de 24 horas después, haya un silencio absoluto y no hayan pedido explicaciones. Palacio especula con que el hecho de que el ayuntamiento de Granollers esté en manos del PSC, al igual que la Generalitat: "Quizás por eso hay el silencio en la consejería de interior", sostiene.

"Es inadmisible (...) espero que el día que esta gente tenga un problema llame a la patrulla canina, con el odio que tiene a la policía", asegura el portavoz, que también apuesta por talleres enfocados a prevenir agresiones sexuales, atracos con arma blanca, o robos con violencia, ya que "es la triste desgracia que tenemos en este país".